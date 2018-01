Orbán vonattal ment Bécsbe, de utána vitték a kisbuszát

Miközben Orbán Viktor a Facebook-oldalán osztotta meg hétfőn, hogy vonattal utazott Bécsbe, az osztrák fővárosba érve átszállt az általa használt Volkswagen kisbuszba – írta meg a Magyar Nemzet. A Twitteren megosztott videón a konvoj élén haladó felvezető motoros mögött egy személygépkocsi után feltűnt az ismert miniszterelnöki jármű. Bár éppenséggel az is felmerülhetne, hogy az osztrákok küldtek egy hasonló kisbuszt Orbánért, hogy otthon érezze magát, de a felvétel készítője szerint a Volkswagen magyar rendszámú volt.

#Orbán convoy leaving #Vienna Central Station after his arrival in #Austria. Tomorrow meetings w/ Chancellor #Kurz and Vice-C #Strache. pic.twitter.com/NGN2maMFCb

— Balazs Csekö (@balazscseko) January 29, 2018