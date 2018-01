Milliókért adják-veszik az újszülötteket Magyarországon

Mindez bűncselekmény, és az is előfordul, hogy az anyák becsapják és megzsarolják az örökbefogadókat.

Egyre több terhes anya dönt úgy Magyarországon, hogy pénzért eladja a születendő gyermekét – írja az Index az RTL Klub riportja nyomán. Az örökbefogadás ugyanis körülményes és hosszú folyamat, akár három-négy évig is eltarthat.

Egy rejtett kamerás felvételen megszólaló férfi a feleségével együtt több millió forintot kért azért, hogy örökbe adja öt hónap múlva születendő gyermekét. „Szöget ütött a fejemben, hogy mi lenne, ha megtartanánk és eladnánk” – mondta.

A Bölcső Alapítvány elnöke azt mondta: két éve személyesen futott bele egy „3 milliós történetbe”. Annak ellenére hall egyre több ilyen esetről, hogy a magzat árusítása és megvétele is bűncselekmény, ugyanis emberkereskedelemnek minősül, és három év börtön adható érte.

A Fókusz stábja feladott egy hirdetést, örökbefogadásra váró házaspárnak kiadva magukat. Néhány nap múlva jelentkezett egy vidéki házaspár, akik elmondták, „ötmillióra gondoltak”. Ez lesz az első gyerekük, az örökbe fogadni akaró családokat „versenyeztették”.

Voltak olyan esetek is, amikor az anyák becsapták az örökbefogadókat, akár több családtól is egyszerre kérték a támogatást, végül mégsem adták oda a gyereket. Az is előfordult, hogy megzsarolták vagy megfenyegették a végén az örökbefogadókat. A Fókusz úgy tudja, több hasonló ügyben is nyomoz a rendőrség, bár az ORFK nem volt hajlandó nyilatkozni erről.