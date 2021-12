Bírság lehet a vége, ha elmarad az adatvédelmi átvilágítás

Tavaly a pandémia ellenére is több mint 36 ezer vállalat tulajdonosi körében következett be változás. Az Opten számai azt jelzik, hogy csaknem minden harmadik tranzakció a teljes tulajdonosi szerkezet kicserélődésével járt, ez egy évvel korábban minden negyedik esetében volt elmondható. Az adásvételt megelőző jogi átvilágítás során kiemelt figyelmet kell fordítani az adatvédelemre is. Ha ez elmarad, annak nagyon komoly bírság lehet a vége – emelte ki az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás.

Beigazolódtak azok a prognózisok, amelyek szerint a koronavírus a vállalatfelvásárlások és adásvételek terén is változásokat hoz. A céginformációs szolgáltató gyűjtése alapján 2019-ről 2020-ra azoknak a hazai társaságoknak a száma, ahol a tulajdonosi szerkezetben valamilyen változás történt (ideértve az öröklést, ajándékozást és a felvásárlást is) 51.646-ről 36.301-re csökkent. Ezzel szemben csupán 12.230-ról 11.447-re mérséklődött azon vállalatok köre, ahol a tulajdonosok teljesen lecserélődtek. (Az adatok azokra a cégekre vonatkoznak, amelyeknél a tulajdonosok egyértelműen beazonosíthatóak. Külföldi tulajdonossal rendelkező társaságok nem szerepelnek a gyűjtésben.) Az elemzés szerint 2019-ben és 2020-ban is a legtöbb tulajdonosváltás a kereskedelmi profilú társaságok körében történt. „A vállalatok adásvételekor is kiemelt figyelmet kell fordítani az adatvédelemre. A társaságok megvásárlása kapcsán elvégzett jogi átvilágításnak két adatvédelmi aspektusa van. Egyrészt a folyamat során átadott személyes adatok kezelésének meg kell felelnie a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak. Másrészt a potenciális vásárlónak át kell tekintenie, hogy a felvásárlás tárgyát képező cég gyakorlatai mennyiben felelnek meg az adatvédelmi szabályoknak, hiszen a későbbiekben ő vállalja magára az adatvédelmi jogsértések kockázatát” – hívta fel a figyelmet az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője. „Ha ez a vizsgálat elmarad, vagy a felek nem megfelelően kezelik az átvilágítás során átadott személyes adatokat, annak nagyon komoly adatvédelmi bírság lehet a vége” – tette hozzá Markóczy Réka. Így járt néhány éve a Marriott szállodalánc is, amely 2018-ban felvásárolta a Starwood Hotels Inc.-t. Az azonban csak később bukott ki, hogy a megvett céget 2014-ben kibertámadás érte, amit nem tártak fel a tranzakciót megelőző jogi átvilágítás során. Az ügy hosszú ideig húzódott, amelynek egyes szakaszaiban hatalmas, 100 millió fontos (mintegy 43 milliárd forint) bírság kiszabását kérték a Marriottra. Negatív meglepetések helyett A vevőnek az adatvédelmi kockázatok felmérése érdekében meg kell vizsgálnia a felvásárolandó társaság adatkezelési folyamatait és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat – mind a munkavállalók, mind harmadik személyek (többek között az ügyfelek, a beszállítók vagy a partnerek kapcsolattartói) adatainak kezelésével kapcsolatban. A kiszemelt cég folyamataiban rejlő adatvédelmi kockázatok felismerése és megfelelő kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a tranzakció lezárását követően ne érjék meglepetések az új tulajdonost. Ha a felülvizsgálat során kiderül, hogy a megvásárolt vállalkozás adatvédelmi gyakorlatai nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak és emiatt hátrány éri a társaságot, az új tulajdonos a régivel szemben érvényesítheti a szavatossági igényeit, ha ezeket a felek korábban megfelelően szabályozták egymás között – mutat rá a jogász. Az eladónak az átvilágításhoz szükséges adatszoba kialakítása kapcsán kell kiemelt figyelmet fordítania arra, hogy a vevő által megismerhető személyes adatok körét – a GDPR adattakarékossági elvét szem előtt tartva – a feltétlenül szükséges adatokra korlátozza. Ennek egyik megoldása lehet, hogy a munkaszerződésekből kitakarják azon információkat, amelyek nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a vevő felmérje a szerződésekben rejlő kockázatokat. Természetesen a tranzakció lezárását követően az új tulajdonos, mint a régi tulajdonos jogutódja megismerheti a társaság által kezelt személyes adatok teljes körét.