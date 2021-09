Logisztika: a járvány után folytatódik a digitalizálódás és Kína térhódítása

A covid-19 világszerte jelentős változásokat eredményezett a logisztikai szektorban. Ingadozó kereslet, a beszállítások egyenetlensége, az e-kereskedelem drámai térhódítása, csak néhány a főbb változásokból. Emellett robognak világszerte az ipar 4.0 és 5G fejlesztések is.

Ma már egy gombnyomással szinte bármi vásárolható online, házhozszállítással, egyre rövidebb szállítási határidőkkel. A logisztikai iparág nagyot profitálhat az új igényekből, ha lépést tud tartani velük technológia és szaktudás oldaláról. A vállalatok újragondolták a készletszintek optimalizálásának és a piacra jutás gyorsaságának növelési lehetőségeit, az ellátási lánc digitalizálását és outsourcingját, illetve az intralogisztika hatékonyság tartalékait és a hatékonységnövelési lehetőségeit – írta piaci kitekintésében a QLM.

Tartós növekedés a belső logisztikában

A részterületek közül a pandémia alatt elsősorban az intralogisztika változása volt megfigyelhető, azaz az anyag/áru kapun belüli beérkezésétől a készáru kamionra tételéig történő munkafolyamatok, az anyagok és áruk mozgatása és tárolása a cégen belül. Ebben a szegmensben a globális piac várhatóan 15,5 százalékos éves növekedési ütemben fog növekedni 2030-ig. Ezen belül is a vállalati ellátási láncba integrált intralogisztikai optimalizálás adhatja a növekedés fő motorját.

A piac rohamosan, 14,3 százalékkal növekedett az elmúlt öt évben is, világszerte. Az ipar 4.0 kezdete átfogóan arra kényszerítette a logisztikai iparág vertikumát, hogy az ellátási lánccal hálózatban digitalizálódjon. Ehhez már csak a piaci információk alapján történő gyártásnak és anyagáramlásnak kell integrálódnia. A globális átrendeződés újabb eleme, hogy a világ mai gyártóközpontja, Kína 2030-ra már a világ logisztikai epicentruma is lesz.

Felpörgött az automatizáció és a digitalizáció

A pandémia hatalmas lehetőséget biztosított az ellátási lánc digitalizálására a gyártó- és a szolgáltatóipar számára egyaránt. Talán a két legnagyobb növekedést jelentő technológiát az a cobotok és az automatizálási szoftverek jelentik.

Az együttműködő robotok például a csomagológépek és a mechanikus karok. Ezek csökkentik a szedési és csomagolási műveletekhez szükséges fizikai erőfeszítéseket, és látványosan növelik a munka sebességét. Ezekkel és az intralogisztikai rendszerbe épített raktárkezelő szoftver segítségével biztosítható az ellenőrzött és egyenletesen felosztott munka.

A vállalatok jelentős összegeket fektetnek be a raktárkezelő szoftverekbe. Ezek biztosítják a gyorsabb és nagyobb eséllyel időben történő szállítást, és segítik a tervezést is, ami versenyelőnyt biztosít az innovatív vállalatoknak – derült ki a FactMR.com jelentéséből. A legtöbb előnyt talán az élelmiszeripar érheti el, erre a területre külön is fejlesztenek szoftvert. Sőt, nemcsak raktárkezelési szoftverek lesznek népszerűek, hanem az integrált intralogisztikai szoftvermegoldások is.

Mi várható a magyar piacon?

A pandémia berobbanása a többi között a vendéglátóipar iránti kereslet drasztikus visszaesését eredményezte, míg az egészségügy és a szabadidős vagy az otthoni wellnesst támogató termékek piaca rohamos ütemben megugrott.

A hagyományos gépparkkal és sok kezelővel üzemeltetett raktárakban a hirtelen jött változásokat nehezebb kezelni, kevés munka esetén a munkaerőt ugyanúgy fizetni kell, maximalizált munkaterheléskor pedig nem elég a munkaerő, ilyenkor a hagyományos targoncákkal, anyagmozgatókkal és raktári rendszerekkel a maximális áteresztőképesség erősen korlátozott.

Természetesen a teljesen robotizált működés esetén a drága robotok kihasználása is kérdéseket vet fel, ésszerű folyamattervezéssel és optimális automatizálással, a házon belüli és a kiszervezett logisztika arányának optimalizálásával a jövőben várható hasonló helyzetekre fel lehet már készülni.

A járvány következtében tovább erősödik a szektor digitalizációja világszerte. A cégeknek át kell strukturálniuk a működési folyamataikat. „Nem mindig kell az új technológiákba menekülni. Jelentős hatékonysági tartalékok rejlenek a meglévő intralogisztikai folyamatoptimalizálásban is” – véli Bérces Pál, a QLM Logistics Solutions ügyvezető igazgatója.

Ez azt jelenti, hogy kulcsfontosságú kérdések merülhetnek fel akár egy gépbeszerzési tender során is. Jelenleg sok helyen még nem a gépek és eszközök teljes életciklus hatékonyságát vizsgálják ilyen esetekben. „A raktári operációt hatékonyan kiszolgáló gépek hatékonyságában és megtérülésében akár többszörös különbségek is lehetnek, míg az árakat tekintve sokkal kisebb az eltérés. Csak egy megfelelő targoncatenderrel tízmilliók spórolhatóak meg” – állítja Bérces Pál.

A tervezéskor fontos, hogy a költségeknél ne pusztán az azonnali bekerülési költséget, hanem a működési- és szerviz költségeket, illetve a gépek anyagmozgatási hatékonyságát vegyük számításba. „A valós és tényleges igények alapján kell kalkulálniuk a cégeknek, és ehhez kell igazítani a rendszereiket, szoftverüket és eszközeiket” – tette hozzá.

Manapság minden eddiginél hatékonyabb, megtervezett, a lehetőségekhez képest célszoftverrel támogatott, félautomatizált vagy automatizált intralogisztikai rendszerekre van szükség, amelyet rugalmasan lehet fejleszteni a tervezhető és nem tervezhető kapacitások változásának függvényében.

Esetenként pedig nemcsak az új technológiák megteremtése, hanem azok megtervezése a szűk keresztmetszet, mert hiányoznak az ebben jártas, valódi vállalati tapasztalatokat is szerzett tanácsadók. Ezek a szakemberek egyre inkább a komplexebb projekteket kivitelező cégekhez mennek dolgozni, mivel ezeknél a vállalatoknál biztosított számukra a folyamatos szakmai kihívás.