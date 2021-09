Így lehet munkahelyi képzésekre pályázni

A 70 milliárd forintos programban első körben 15 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a vállalkozások október 1-jétől – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára.

György László ismertette: az ötvennél kevesebb főt foglalkoztató hazai mikro- és kisvállalkozásoknál dolgozók vállalati képzéséhez 70 százalékos támogatást nyújtanak, valamint a kieső munkaidőre jutó munkabér 70 százalékát is átvállalja a program. A közepes méretű vállalkozások esetében a támogatás 60, a nagyvállalatoknál 50 százalékos.

A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár kiemelte: nem ingyenpénzt kapnak a résztvevők, a munkavállalóknak tanulniuk kell. A munkáltatóknak pedig legalább egy évig tovább kell foglalkoztatniuk a vállalati képzési program résztvevőit, és a bérüket is a minimálbér növekedésének ütemét meghaladóan kell emelni.

A felnőttképzés terén egy munkavállalóra évi félmillió forint támogatás is juthat. A korábbiaknál nagyobb rugalmasságot jelent, hogy a céges igényeknek megfelelően vállalati belső képzések támogatására is lehet pályázni, de külső képző intézményeket is igénybe lehet venni. György László hozzátette, a képzések hatékonyságát mérik majd.

Négy területen indulnak kurzusok, a szakmai ismeretek megszerzése mellett támogatják a kommunikációs, az információs-technológiai, valamint az alapvető nyelvi képzéseket – írta az MTI.