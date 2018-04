Virtuális munkatársak: a robotok nem mennek szabadságra

A piackutatások és a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy robbanásszerűen terjed a szoftveres folyamatautomatizálás, vagyis az RPA technológia.

Az új típusú automatizálás a mesterséges intelligenciának és a gépi tanulásnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy nincs többé emberi hiba, csak 100%-os pontosság. Ugyanakkor a szoftveres folyamatok robotizálása során kiemelten fontos szempont, hogy minden lehetséges kimenetelt vizsgáljanak a fejlesztők, ha ugyanis valamit figyelmen kívül hagynak, akkor a folyamat hibára futhat – olvasható az Invitech Solutions szakmai blogján megjelent összefoglalóban.

A Robotic Process Automation (RPA) segítségével például el lehet végezni olyan nagy mennyiségű, ismétlődő adminisztratív feladatot, amihez korábban emberi munkaerőre volt szükség. Jellemzően idesorolhatók a lekérdezések, kalkulációk, adatkezelések és tranzakciók.

A virtuális kolléga előnyei

A robot folyamatosan dolgozik, nem betegszik le, nem megy szabadságra, nem távozik a cégtől.

Akár 10-szer gyorsabban képes egy feladatot elvégezni, mint egy ember. Egy teljesen kihasznált robot pedig akár öt ember adminisztratív munkáját is képes elvégezni megfelelő ütemezés mellett.

Viszonylag gyorsan implementálható technológia, mivel a már meglévő rendszerekre és folyamatokra tud építeni.

Ettől függetlenül tény, hogy maga a bevezetés egy hosszabb és konzultatív ciklust igényel.

Sokoldalú és skálázható – hiszen egy robot több különböző üzleti, szakmai terület folyamatait is képes megtanulni, vagyis nem szükséges egy adott területre specializálódnia.

A gyakorlat és a piackutatások is azt mutatják, hogy látványos a térhódítása az RPA technológiának.

A Process Excellence Forum globális felmérése szerint a pénzügyi szektor legmeghatározóbb szereplőinek csaknem háromnegyede alkalmazza már valamilyen szinten az RPA-t.

Emellett a Big4-ba tartozó legnagyobb tanácsadó vállalatok is kiemelt figyelmet és erőforrásokat szentelnek ennek a területnek. Ez nem is meglepő, hogyha azt nézzük, hogy egyes elemzések szerint a cégek az RPA-val jelentős mértékben csökkenthetik a költségoldali (OPEX) ráfordításaikat.

Bár a félelmek arról is szólnak, hogy a robotok elveszik az emberektől az állásukat, de a fejlesztésekkel párhuzamosan egyelőre az látható, hogy nagyon sok új munkahelyet is teremteni fog a technológia. A rendszer értéséhez, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez ugyanis továbbra is szükség lesz az emberi intuícióra.

