Központban az ügyfelek – Teljes szervezeti átalakulás az UNIQA-nál (X)

Budapest, 2018. 10. 03.- Az iparágban egyedülálló, új szervezeti struktúrával indítja az őszt az UNIQA Biztosító Zrt. A progresszív és piaci igényekre reflektáló szervezeti felépítés hatékonysága elsősorban abban rejlik, hogy az ügyfélkiszolgálás teljes folyamata - legyen szó akár termékfejlesztésről, akár kárrendezésről - egy kézben összpontosul a lakossági, a vállalati és online ügyfelek vonatkozásában is, ezáltal kiemelkedően rövidül a biztosító reakcióideje. Az idén október 1-től életbe lépő szervezeti átalakulás a vállalatcsoport magyar egységénél indult el nemzetközi szinten is először.

„A célunk egyértelmű: tökéletes ügyfélélmény. Ennek eléréséhez pedig az alapoktól gondoltuk újra a szervezet felépítését, valamint elsődlegesen azt vettük figyelembe, hogy mi a legfontosabb az ügyfeleink számára. A CHERRISK elindítása után, most újabb trendet teremtünk, hiszen a biztosítási piacon és a nemzetközi UNIQA életében is ritka szervezeti struktúrát alakítottunk ki. Ezzel a puzzle utolsó darabja is a helyére került ahhoz, hogy továbbra is mi lehessünk a legjobb szolgáltató a szektorban. Biztosak vagyunk benne, hogy a fenti változások ügyfeleink számára gyorsabb kiszolgálást és az igényeikhez még jobban igazodó termékeket, az UNIQA számára pedig egyszerűbb és átláthatóbb működést tesznek lehetővé.” – mondta el Kurtisz Krisztián, a biztosító vezérigazgatója a szervezeti változás kapcsán.

Wolf-Christoph Gerlach vezetésével megalakul a lakossági üzletág (B2C), amely az élet, valamint a nem-élet termékek fejlesztését, értékesítését, adminisztrációját és kárrendezését végzi: „Újonnan alakult lakossági üzletágunk arra összpontosít, hogy modern, gyors és kiemelkedő szolgáltatást nyújtson lakossági ügyfeleink számára. A folyamatvezérelt lakossági ügyfélkiszolgálás során teljes mértékben, a termékkoncepciótól kezdve, az értékesítésen át, egészen a kárrendezésig, az ügyfélélményre összpontosítunk.” – mondta el új területéről az igazgató.

Ezzel párhuzamosan a Polányi Zoltán irányításával létrejövő vállalati üzletág (B2B, B2B2C) banki és bróker partnereket, illetve a kis-, közép- és nagyvállalati ügyfeleket szolgálja ki, az élet és nem-élet termékek értékesítésével és adminisztrációjával.

„A vállalati divízió számára az a legfontosabb, hogy értékesítési csatornái (alkuszi, brókeri, banki, nagyvállalati, affinity), valamint élet és nem-élet termékterületei folyamatos szinergiában dolgozzanak egymással a legjobb ügyfélélmény megteremtéséért.”

Az online értékesítést – így az uniqa.hu-t, valamint a Cherrisk.com-ot – a társaság vezérigazgatója, Kurtisz Krisztián irányítja.

Thomas Dockal pozíciója változatlan, igazgatósági tagként továbbra is a pénzügyekért és a kockázatkezelésért felel. Területét érintően elmondta: „Divíziónk menedzseli az UNIQA Biztosító pénzügyeit, valamint segíti a különböző üzleti szegmensek, tehát a lakossági, a vállalati, valamint az online területek munkáját. A teljes értéklánc monitoring is a fő támogatói feladataink közé tartozik majd.”

Juhos András, mint vezérigazgatói tanácsadó folytatja munkáját, emellett a Magyar Biztosítók Szövetségében és egyéb stratégia kapcsolatokban továbbra is ő képviseli a Biztosítót.