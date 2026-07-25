Kamatvágás söpör végig a bankoknál

Az elmúlt napokban több pénzintézet is mérsékelte a lakossági forintbetétek kamatait. A csökkentések jellemzően 0,25-0,5 százalékpontosak voltak, ami összhangban van azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank május óta összesen 0,75 százalékponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot.

A BiztosDöntés.hu szerint a piac további kamatvágásokra számít, ezért a bankok előre beárazhatják a várható jegybanki lépéseket.

A Gránit és az MBH is lépett

A Gránit Bank július 24-től 5,75 százalékra csökkentette a 6 hónapos KamatMax betét kamatát. Ugyanakkor a 3 hónapos eBank betét továbbra is 7 százalékot kínál azoknak az ügyfeleknek, akik új pénzt helyeznek el, és használják a mobilalkalmazást.

Az MBH Banknál a 12 hónapos akciós betét kamata július 27-től 4,75 százalékra mérséklődik. A pénzintézet 3 hónapos akciós betétje viszont változatlanul évi 7 százalékos kamatot fizet az újonnan érkező összegekre.

Az OTP és a MagNet is csökkentett

A MagNet Bank a közelmúltban több akciós Prizma betétének kamatát is mérsékelte. A három hónapos konstrukció 6,07 százalékot, a hat hónapos 5,03 százalékot, a 12 hónapos pedig 4,81 százalékot kínál.

Az OTP Bank július 20-tól 5,25 százalékra csökkentette a prémium ügyfelek számára elérhető, 6 hónapos OTP Prémium betét kamatát.

Még mindig vannak 8 százalékos ajánlatok

Nem minden szereplő követte egyelőre a kamatcsökkentési hullámot. A Trive Bank 12 hónapos eBetét Kamatbónusz konstrukciója továbbra is évi 8 százalékos kamatot kínál, míg a sima eBetét kamata 7 százalék.

A Magyar Cofidis Bank szintén nem módosított: a Takarékszámla 12 hónapos lekötésre 6 százalékos, két évre pedig 6,15 százalékos éves kamatot fizet.

Rengeteg pénz hever lekötés nélkül

A lakosság jelentős összegeket tart továbbra is alacsony hozamú számlákon. A május végi adatok szerint a háztartások több mint 14 800 milliárd forintnyi bankbetéttel rendelkeztek, ennek azonban több mint 86 százaléka látra szóló vagy folyószámlabetétben volt. Lekötött forint- és devizabetétben mindössze mintegy 2000 milliárd forintot tartottak.