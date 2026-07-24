Máris bejelentette Kapitány István a Paks II. új vezérigazgatója

Néhány órával ezelőtt adtunk róla hírt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felmentette Paks II. vezérigazgatói pozíciójából Jákli Gergelyt, és ígéretéhez híven máris megnevezte az utódját, Ságodi Attilát.

Az új vezérigazgatót Kapitány úgy mutatta be, hogy a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén komoly tapasztalatra tett szert az elmúlt 25 évben, emellett mélyreható szakértelemmel bír a nukleáris technológiák terén is, így a miniszter szerint felkészült arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa.

Meggyőződésem, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és erős felelősségtudattal fogja vezetni

– jelentette ki bejegyzésében Kapitány István, aki ezzel együtt megjegyezte: elvárja Ságoditól, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését.