paks IIvezérigazgatóságodi attilakapitány istván
Gazdaság

Máris bejelentette Kapitány István a Paks II. új vezérigazgatója

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 24. 17:49
Mohos Márton / 24.hu
Ságodi Attila válltja Jákli Gergelyt.

Néhány órával ezelőtt adtunk róla hírt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felmentette Paks II. vezérigazgatói pozíciójából Jákli Gergelyt, és ígéretéhez híven máris megnevezte az utódját, Ságodi Attilát.

Az új vezérigazgatót Kapitány úgy mutatta be, hogy a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén komoly tapasztalatra tett szert az elmúlt 25 évben, emellett mélyreható szakértelemmel bír a nukleáris technológiák terén is, így a miniszter szerint felkészült arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa.

Meggyőződésem, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és erős felelősségtudattal fogja vezetni

– jelentette ki bejegyzésében Kapitány István, aki ezzel együtt megjegyezte: elvárja Ságoditól, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bohár Dániel visszaszólt Majkának: Mi a frusztráció oka, Majesz? Nem kaptad meg a további milliárdjaidat?
Orbán Gáspár csádi szerepéről ír a Magyar Hang
Takarítónőnek utaztak ki Németországba, másnap reggeltől valóságos pokol lett az életük
A karakterek, akiket egy ország imádott: emlékszel még, kik keltették életre a magyar mozi legnagyobb alakjait?
A Tisza-elit dönti el, ki lesz az államfő?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik