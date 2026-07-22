A fideszes képviselők nem hallgatták meg Varga Mihály jegybankelnök beszámolóját

A Fidesz és a KDNP képviselőinek távolmaradása mellett tárgyalta szerdán az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös üzleti jelentését és beszámolóját. A jelenlévő bizottsági tagok végül egyhangúlag támogatták a dokumentum parlamenti elfogadását – írja az MTI.

Varga Mihály jegybankelnök a beszámoló ismertetésekor azt hangsúlyozta, hogy vezetése alatt az MNB ismét az alapfeladatára, az árstabilitás megteremtésére és fenntartására összpontosít. Elmondása szerint az infláció a 2025 eleji 5,5 százalékról az év végére 3,3 százalékra csökkent, majd 2026 elején tovább mérséklődött.

Történelmi rekordon a devizatartalék

A fideszes pénzügyminiszterből lett jegybankelnök kiemelte, hogy nem hisz a gyenge árfolyamra épülő gazdaságpolitikában, szerinte hosszú távon nem a leértékelés tesz versenyképessé egy országot. Beszámolt arról is, hogy Magyarország devizatartaléka a tavaly év végi 44 milliárd euróról jelenleg 61 milliárd euró fölé emelkedett, ami történelmi rekordnak számít.

Varga Mihály szerint az MNB az elmúlt időszakban lezárta a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyeket, az alapítványokat új menedzsmentnek adta át, a székházberuházás ügyében pedig feljelentést tett és polgári pert is indított.

A jegybankelnök arról is beszélt, hogy a bankrendszer stabil maradt, miközben az MNB további lépéseket szeretne tenni a banki költségek csökkentése érdekében. A kamatpolitikával kapcsolatban jelezte: a nyári kamatcsökkentések után a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönthetnek a folytatásról.