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Gazdaság

A Fidesz-kormány bukása után megszüntette a Puskás Akadémia támogatását Szíjj László cége

Marjai János / 24.hu
Szíjj László Mészáros Lőrinc társaságában szállt le 2018-ban Budapesten azzal a nagyjából 17 milliárd forintot érő magánrepülőgéppel, amelyen korábban Orbán Viktor is utazott.
24.hu
2026. 07. 22. 07:15
Marjai János / 24.hu
Szíjj László Mészáros Lőrinc társaságában szállt le 2018-ban Budapesten azzal a nagyjából 17 milliárd forintot érő magánrepülőgéppel, amelyen korábban Orbán Viktor is utazott.

Mára nem szerepel a felcsúti Puskás Akadémia támogatói között Szíjj László cége, a Duna Aszfalt – szúrta ki a 444. A lap megkeresésére reagálva a társaság közölte, hogy a támogatások éves felülvizsgálatakor döntöttek annak megszüntetése mellett, minden támogatást egyedileg mérlegelnek.

Azt írták:

Társaságunk szponzorációs portfólióját és támogatási prioritásait rendszeresen éves szinten felülvizsgálja. Ennek keretében döntöttünk úgy, hogy a Puskás Akadémia támogatását jelenleg nem folytatjuk.

Igaz, Orbán Viktor kedvenc klubja így is a legtöbb támogatóval bíró focicsapat az NB I.-ben, noha a legtöbb szponzor Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég.

Ugyanakkor érdekes, hogy a Duna Aszfalt mint az egyik legnagyobb hazai építőipari cég a korábbi években az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertese a Fidesz-kormány bukása után szünteti meg a támogatását.

A 444.hu azt írja, hogy nem a Duna Aszfalt az egyetlen korábbi támogató, amely a választás után pár hónappal eltűnt a felcsúti klub mögül. Az autópálya-koncessziókban is szép részt vállaló cég mellett felhagyott a támogatással a Puskás Ferenc Sport Hotel, az Alcsúti Arborétum és a Békés Drén Kft. is. Ez utóbbi cég tulajdonosa Mészáros Lőrinc korábbi üzlettársa.

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