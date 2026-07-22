Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke

Szeverényi Dávidot nevezik ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) új elnökének, miután a Miniszterelnökség első alkalommal nyílt pályázat keretében választotta ki a szervezet vezetőjét. A pályázatra több mint hetven szakember jelentkezett – közölték szerdán.

A kormány közleménye szerint a váltásra azt követően került sor, hogy június elején felmentették a hivatal korábbi elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A tájékoztatás szerint az elmúlt időszakban több feltárt ügy sem jutott el érdemi lezárásig, ezért az új vezetés feladata lesz valamennyi korábban félretett vizsgálat áttekintése.

A tájékoztatás szerint Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, ahol az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) folytatott együttműködést is irányította. Emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.

A kormány szerint a KEHI a jövőben kiemelt figyelmet fordít a közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzésére, valamint a visszaélések megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozására.