kehikormányzati ellenőrzési hivatalszeverényi dávid
Gazdaság

Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke

Magyar, Szeverényi, Ruff
Magyarország kormánya
Magyar Péter miniszterelnök (b), Szeverényi Dávid, a KEHI új elnöke (k), és Ruff Bálint Miniszerelnökséget vezető miniszter
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 22. 15:03
Magyar, Szeverényi, Ruff
Magyarország kormánya
Magyar Péter miniszterelnök (b), Szeverényi Dávid, a KEHI új elnöke (k), és Ruff Bálint Miniszerelnökséget vezető miniszter
Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal élére a Miniszterelnökség. A kormány szerint az új vezetés minden korábban félretett ügyet felülvizsgál, és nagyobb hangsúlyt helyez a közpénzek védelmére.

Szeverényi Dávidot nevezik ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) új elnökének, miután a Miniszterelnökség első alkalommal nyílt pályázat keretében választotta ki a szervezet vezetőjét. A pályázatra több mint hetven szakember jelentkezett – közölték szerdán.

A kormány közleménye szerint a váltásra azt követően került sor, hogy június elején felmentették a hivatal korábbi elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A tájékoztatás szerint az elmúlt időszakban több feltárt ügy sem jutott el érdemi lezárásig, ezért az új vezetés feladata lesz valamennyi korábban félretett vizsgálat áttekintése.

A tájékoztatás szerint Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, ahol az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) folytatott együttműködést is irányította. Emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.

A kormány szerint a KEHI a jövőben kiemelt figyelmet fordít a közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzésére, valamint a visszaélések megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozására.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lemondott a legfőbb ügyész
Toró T. Tibor Tusványoson: Sokan megkérdőjelezték, miért jön el és tart beszédet itt a bukott miniszterelnök
Borbély Alexandra Nagy Ervin kabinetfőnökétől kért engedélyt, hogy férjével három napra elutazhassanak
NKA-botrány: Hankó Balázs szerint kormánydöntés volt
Szijjártó Péter
Titkosították a Szijjártó–BYD ügyet, közben ellenőrzés volt Szegeden
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik