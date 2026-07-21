Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kérte fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetésére – közölte a tárcavezető Facebookon.

Nem ismeretlen számára az osztrák turizmus sem

Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi

– hangsúlyozta Kapitány.

A bejegyzés szerint Csendes tapasztalt szakembernek számít: multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Tanulmányait a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, ahol mesterdiplomát szerzett, de elvégezte az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzését is.

Dolgozott egy bécsi székhelyű, stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként, ahol az európai innovációs és startup-közösség fejlesztése volt a feladata. Később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként tevékenykedett. „Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált” – írja a miniszter.

Állami cégvezetőként euróban kapott fizetést

Csendes Olivér 2026 februárjában, 19 hónap után távozott az MTÜ alá tartozó Visit Hungary Kft-től. Ezzel kapcsolatban elmondta: a cég hosszú távon is fenntartható és eredményes működésének megvalósítására kapott megbízást, amit szerinte sikerült elérni.

A 24.hu tavaly írta meg, hogy a Visit Hungary Nonprofit Zrt. egykori vezérigazgatója azon ritka állami cégvezetők között volt, akik euróban kapták a fizetésüket: 2024-ben 7500 eurós (2,85 millió forintos) díjazással csábították Budapestre ausztriai munkahelyéről.