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Gazdaság

A múltheti gyengülés után próbál talpra állni a forint

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 20. 12:06
Kőrös Gábor / 24.hu
De még mindig nincs jó formában a magyar valuta.

Két hónapja nem látott dolog történt a forinttal a múlt héten: a magyar deviza majdnem 2 százalékkal gyengült az euróval szemben – írja a portfolio.hu. A gazdasági portál közlése szerint a héten javulhat az árfolyam: „lassan 361 felé tart az euró-forint árfolyam, a jelenlegi 361,2 körüli szint már majdnem fél százalékkal alacsonyabb a péntek estinél”.

Elemzők szerint az euró-forint jegyzés a jelenlegi szint környékén tetőzhet. 

Hétfő reggel 363,1-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. ha azonban hozzátesszük, hogy a kora reggeli órákban még erősödésben volt a forint, akkor már látszik, hogy továbbra sincs jó formában a magyar deviza.

Az előző héten olyan történt, mint két hónapja soha

A múlt héten a magyar fizetőeszköz 362 közelébe gyengült, ami azt jelenti, hogy a forint május 20-a óta nem volt ilyen gyenge az euróval szemben. A Tisza-kormány alatt még nem volt ilyen gyenge a forint egy hete.

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