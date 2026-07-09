A szerdai erőteljes gyengülés után kissé erősödött a forint árfolyama csütörtök reggelre.

Közvetlenül hét óra előtt az MTI szerint

az eurót 360,26 forinton jegyezték a szerda esti 361,57 forintos árral szemben;

a dollár jegyzése 315,28 forintra gyengült 317,29 forintról;

a svájci frank pedig 391,54 forintról 390,61 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1427 dollárra erősödött a szerda esti 1,1395 dollárról.

A forint értékének nagyobb eséséhez szerdán hozzájárult, hogy Donald Trump bejelentette, hogy vége az iráni tűzszünetnek, majd Amerika újra támadni kezdte az országot. Az árfolyamon Kármán András pénzügyminiszter aznapi jelentésének több megállapítása sem segített, amely szerint a költségvetési hiány 6 hónap alatt elérte az idei tervezet 80 százalékát.