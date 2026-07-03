Olvasónk még 2023 februárjában rendelt 435 ezer forint értékben térkövet egy online hirdetés alapján. Előre át kellett utalnia az összeget, és a Wisol Kft. pár napon belüli szállítást ígért neki. A neten elérhető információk alapján megbízhatónak tűnt a cég: 2014 óta működött, panasznak nem találta nyomát.

A kft.-nek pedig minden kérdésére volt válasza. Arra hivatkoztak, hogy a gyártótól úgy tudnak rendelni, ha előre fizetnek, mert csak akkor kezdik legyártani a térkövet, ha megkapták a pénzt. (Mint a hvg.hu az esetről szóló bő két évvel ezelőtti cikkében írja, ez a Covid-járvány alatt kialakult gyakorlat volt.) Csakhogy olvasónk a térkövet azóta sem kapta meg, és a pénzét is hiába követelte vissza.

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