Mediánbérek: 265 ezer forintos a különbség az országon belül

A HVG a KSH-tól kikért mediánbér-adatok alapján azt írja, hogy az országon belül továbra is nagyságrendi eltérések vannak a nettó keresetek között, de az első negyedévben csökkent a két szélsőérték közti különbség. Ennek oka, hogy a legalacsonyabb keresettel rendelkező járások közül több is jelentős, 20 százalék feletti bővülést ért el.

Egy éve még Budapest II. és XII. kerülete holtversenyben állt az élen, 505 ezer forint feletti nettó mediánbérrel (azaz ennyi pénzt kapott képhez a népesség közepét reprezentáló átlagember havonta, még pontosabban az ott élők fele ennél többet, a másik fele pedig kevesebbet keresett). 2026 első negyedévében a XII. kerület elhúzott a II. mellett, előbbiben majdnem 561 ezer, utóbbiban közel 550 ezer forint volt a nettó mediánbér.

Egy éve a legalacsonyabb, 250 ezer forintnál alacsonyabb, mediánbér a Gönci járáshoz tartozott. Az idei első negyedévben a legalacsonyabb nettó mediánbérrel rendelkező járások közül több is, így a Gönci és a Cigándi járás is jelentős, 20 százalék feletti növekedést tudott elérni egy év alatt. Ezúttal a Sarkadi járában volt a legalacsonyabb érték, ez a KSH összesítése szerint 296 ezer forint alatti mediánt jelentett, vagyis a két szélső érték között 265 ezer forint a különbség.