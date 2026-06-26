Hivatalos: Szombattól megszűnik a védett üzemanyagár

Az Országgyűlés kedden elfogadta az üzemanyagárak szabályozását átalakító törvényt, ami pénteken megjelent a Magyar Közlönyben, így szombattól hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény.

A törvényben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják a kivezetést, ám lehetőséget biztosít arra is, hogy a vonatkozó tárcavezető a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

Döntöttek a bírságokról és kőolajtartalék felhasználásának feltételeiről is

A törvény részletesen szabályozza az ellenőrzést és a szankciókat is: jogsértés esetén akár 100 ezer és 150 millió forint közötti bírság szabható ki, ismételt szabályszegésnél pedig ideiglenesen be is zárhatják a töltőállomásokat.

A módosítások kiterjednek a stratégiai kőolaj- és üzemanyagkészletek felhasználására is. A jövőben a miniszter rendeletben határozhatja meg a készletek felszabadításának feltételeit, az ellátás sorrendjét, illetve akár fogyasztáskorlátozó intézkedéseket is elrendelhet.

A jogszabály emellett pontosítja az állami adó- és vámhatóság ellenőrzési jogköreit, valamint bírságolási lehetőségeit a készletek felhasználásával és az esetleges hatósági ár alkalmazásával kapcsolatban. A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(via MTI)