Gazdaság

Pénzt fizet vissza a Temu a magyar vásárlóinak

Samuel Boivin / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ősze András
2026. 04. 28. 11:32
Vásárlónként 2000 forint jár vissza.

A korábbi tisztességtelen gyakorlata miatt 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak, valamint 437 millió forint bírságot fizet be a költségvetésbe a Temu online piactér európai üzemeltetője – derült ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) MTI-nek eljuttatott közleményéből. 2000 forint jár minden magyar vásárlónak, akik 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.

A GVH még 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel (Whaleco) szemben. A gyanú szerint a Temut működtető vállalkozás tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott, amivel megtéveszthette a fogyasztókat.

A vizsgálat során több szabálytalanságot is találtak:

  • a Temu valótlanul keltette az árcsökkenés benyomását,
  • olyan termékeket is feltüntettek akciósként, amelyekre árkedvezmény valójában nem volt elérhető,
  • olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék,
  • és megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat is alkalmazott.

A GVH azt írta, a cég végig együttműködött a hivatallal, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Beleegyeztek a vásárlónkénti 2000 forintos kompenzáció kifizetésébe, amelynek menetéről az érintett fogyasztók e-mailben értesítik majd.

