bíró tiborcsapadékhómennyiségolvadás
Gazdaság

Soknak érzi az idei havat? Pedig nem elég

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 02. 01. 11:58
Varga Jennifer / 24.hu

Bár a tavaszi aszályt némiképpen enyhítheti az idén lehullott hó, nem elegendő a talaj mélyebb rétegeinek a feltöltődéséhez – nyilatkozta az InfoRádióban Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője.

Az egyetemi tanár kifejtette: egyszerűen elszoktunk a hóeséstől, ezért hisszük most azt, hogy jelentős mennyiség hullott, pedig ha az eddigi hónak a vízegyenértékét nézzük, akkor januárban még mindig elmaradásban vagyunk a sokéves átlagtól.

Hozzátette: a nagy tavak vízgyűjtő területén is csupán az 50-60 százaléka esett le a sokéves átlagnak, ami azt jelenti, továbbra is csapadékhiányban vagyunk.

Természetesen a helyzet azáltal sokkal jobb, hogy a lehullott csapadék zöme nem eső, hanem hó formájában érkezett. Ha a hó tartós hideggel jár együtt, akkor a mezőgazdasági növények védettebbek lesznek, nem fagynak el a vetések.

A lassú olvadás elősegíti a beszivárgást, és természetesen a talaj felső rétege most sokkal kedvezőbb állapotban van, mint tavaly ősszel. Azt viszont nyugodtan állíthatjuk, hogy a mélybe szivárgáshoz még mindig nincs megfelelő mennyiségű csapadék, erre továbbra is várnunk kell

– fogalmazott a szakértő az InfoRádiónak.

Bíró Tibor felidézte, a 2025-ös év az 1901 óta mért időszak negyedik legaszályosabb éve volt, így az, hogy a pótló csapadék hó formájában hullik-e, illetve milyen lassan olvad el, másodlagos kérdés, „szinte mindegy, csak legyen minél több”.

A szakértő úgy véli, hogy hóolvadásból származó árvizektől nem kell tartani, mivel a Dunán jelenleg rendkívül alacsony vízállások mérhetők, így bőven elférne még itt víz.

A Tiszán kissé más a helyzet, mivel a folyó vízgyűjtőjén a hóban tárolt vízkészlet a sokéves átlagnak mintegy 110 százaléka, de csak akkor okozhatna gondot, ha hirtelen és egyszerre olvadna el az egész menniység.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Csézy elárulta, mikor döntötte el, hogy beszáll a politikába
Megrongálta autója kerekét egy kátyú? Ezt kell tennie
Az erdélyi reformátusok kiléphetnek a Református Egyházak Világközösségéből, mert az szerintük túl liberális
Így nem bocsátanak meg a tüntetők Lázár Jánosnak – képgaléria
„Belenyugodott mindenki abba, hogy még leányágon is Tisza fog itt uralkodni” – összehasonlítottuk „a generális” és Orbán Viktor hosszú kormányzását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik