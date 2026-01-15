A Tesco után most az Aldi nyúlt a zsebébe

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. december 17-én tartott taggyűlésén 5 milliárd forint tőkeemelésről döntöttek. Ebből 100 ezer forint jelent meg a törzstőkében, ami így 1,5 millió forintra nőtt, a többi a tőketartalékba került. Az már alighanem részletkérdés, hogy az Aldi Süd Kommanditgesellschaft kültag adja a 100 ezer forintot, a milliárdokat pedig az alapító kapcsolt – finanszírozó – vállalkozása, a salzburgi székhelyű Aldi Süd Financial Services GmbH bocsátotta rendelkezésre. A beltag egyébként az Aldi Magyarország Holding Vagyonkezelő Kft., a jegyzett tőkéből ez a cég 14 ezer forintot jegyez.

A döntés úgy szólt, hogy december 31-ig végre kell hajtani az akciót, és ez meg is történt,

Szilveszter napján bejegyezte a cégbíróság az 5 milliárd forint tőkeemelést.

Az Aldi 2024-ben Magyarországon 519 milliárd forint bevételt termelt, és 27,3 milliárd forint veszteséget szenvedett el. Ez már az egymást követő második veszteséges éve volt az Aldinak, a 2023-ban elkönyvelt 9,5 milliárd forint mínusszal együtt két év alatt kevés híján 37 milliárd forint az összes veszteség.

2024 végére a cég saját tőkéje 15,8 milliárd forintra fogyott, de ez még messze nem kiáltott tőkepótlásért. Egy hasonlóan méretes veszteség viszont már mínuszba lökné a saját vagyont.

Érdeklődtünk, hogy a 2025-re várható veszteséggel kalkulálva döntöttek-e a tőkeemelésről.