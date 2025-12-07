Hiába kapta meg a fizetését, egy sikertelen készpénzfelvétel után 12 napig nem fért a pénzéhez

Beleden lakó egyik olvasónk meglehetősen kellemetlen helyzetbe került, még november 6-án. Miután megkapta fizetését, a feleségével elmentek a falu egyetlen ATM-jéhez, hogy felvegyenek 300 ezer forintot. Csakhogy hibaüzenetet írt ki a gép, és visszaadta a kártyájukat. Bizonylatot nem kaptak, és a 300 ezer forintot sem adta ki az ATM. Gondolták, biztosan azért lehet, mert nincs az automatában elég pénz (máskor volt már ilyen), ezért újra próbálkoztak, ezúttal 100 ezer forint kiadását kérve, ami rendben teljesült is. Úgy tervezték, pár nap múlva majd újra próbálkoznak, hátha akkor kiadja a gép a maradék pénzüket is.

Otthon azonban hidegzuhanyként érte őket, amit a banki applikációban láttak – a kimutatás szerint 400 ezer forint került zárolás/könyvelés alá, vagyis a 300 ezer forintot is úgy vette a rendszer, mintha sikeres lett volna a tranzakció. Ráadásul ezzel mínuszba is ment a számlájuk, mert nem is volt rajta összesen 400 ezer forint.

Másnap visszamentek az automatához, hogy megnézzék, hol lehet reklamálni. Felhívták a felületen megadott telefonszámot (06-80/350-350, MBH), ám nem tudtak információhoz jutni, mert „elvesztek a menüben”. Másnap viszont sikerült beszélniük a bank egyik munkatársával, aki viszont azt állította, hogy a kártyájukkal nem történt a megadott időben tranzakció,