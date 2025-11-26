Megvan az új minimálbérterv, szerdán tárgyalnak róla

Mint korábban lapunk is megírta, 2026-ban a minimálbér 10–11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7–8 százalékkal nőhet, így a minimálbér bruttó 320–323 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 373–377 ezer forint között alakulhat.

A Portfolio most arról értesült, hogy ezekről a számokról tárgyal szerdán a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF).

A munkáltatók és a munkavállalók képviselői november óta tárgyalnak újra arról, hogy 2026-ban milyen mértékben emelkedjen a minimálbér és a garantált bérminimum.

Noha tavaly egy hároméves bérmegállapodás keretében már megegyeztek arról, hogy a minimálbér milyen mértékben emelkedjen 2025 és 2027 között, a gazdaság teljesen más pályán halad, mint amire a felek számítottak. Az idei évre várt 3 százalék feletti GDP-növekedésből végül 1 százalék sem lesz, így újra kell tárgyalni a béreket.

A vállalatok azzal érvelnek, hogy csődhullám söpörhetne végig a cégek körében, ha 13 százalékkal kellene emelni a minimálbért, a hároméves megállapodásba ugyanis 2026-ra ezt a számot írták bele. A munkavállalói képviseletek viszont az EU-s szinten lemaradó magyar bérekkel érvelnek a magas emelés mellett, szerintük ugyanis nagyon nagy szükség van a fizetések felzárkóztatására.

A VKF-ülésekről idén hírzárlatot rendeltek el, már ami a konkrét emelési terveket illeti, ezért sem lehet túl sokat olvasni arról, hogy mekkora emeléssel lennének elégedettek a dolgozók képviselői és mekkora bérnövekedést lennének hajlandók adni a vállalatok, de annyi kiderült, hogy 13 százalék nem lesz.

Korábban ezt a számot irreálisnak nevezte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.