Így lesznek nyitva a boltok, temetők, virágosok november 1-jén

Mindenszentek ünnepe november 1-jén van, ami munkaszüneti nap – ez az idén szombatra esik, vagyis nem jelent külön szabadnapot a normál munkarendben dolgozóknak sem, és nem lesz hosszú hétvége sem belőle. A nálunk is egyre inkább meghonosodó halloween, illetve a halottak napja nem ünnepnapok, előbbi október 31-én, pénteken, utóbbi november 2-án, vasárnap van.

Emiatt a hétvégén csak egynapos boltzár várható:

november 1-jén, szombaton az üzletek fő szabály szerint zárva lesznek.

De, ahogy máskor, most is lesz lehetőség vásárolni néhány helyen, mert nyitva lehetnek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, kisebb üzletek (ha a tulaj áll be a pult mögé).

Az ünnepnapon is nyitva lehetnek, ahogy ezt megszokhattuk:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (erről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek,

az önálló virágboltok.

A plázák weboldalán olvasható tájékoztatások alapján ezúttal is csak a kiskereskedelmi egységek lesznek zárva november 1-jén. A vendéglátó-, szórakoztató, szabadidős egységek nyitva lehetnek, de, hogy valóban nyitva lesznek-e, azt programtervezés előtt érdemes csekkolni. A szombat sok helyen „piacos nap”, de ahogy láttuk a neten, november 1-jén a piacok zárva tartanak majd.

Ami a virágboltokat illeti, nekik kiemelt időszaknak számítanak forgalom szempontjából a halottak napja körüli napok, ennek megfelelően készülnek is rá. Már az elmúlt hétvégén is sokan voltak a temetőkben, és előtte a virágosoknál, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről, és valószínűleg még többen mennek majd a november 1-je körüli napokban leróni kegyeletüket.

Ahogy a neten néztük, a virágüzletek egy része meghosszabbított, illetve ünnepi nyitvatartást hirdet – de nem mindegyikük. A temetők virágosai azonban egészen biztosan nyitva lesznek a következő napokban, főleg a hétvégén, feltehetőleg kicsit hosszabban is, mint máskor.

Maguk a temetők is hosszabban lesznek nyitva,például a Budapesti Közművek keretében önállóan működő BTI Temetkezési Divízió köztemetői október 30. és november 2. között reggel hét és este nyolc között várják a megemlékezőket, de vidéken sok helyen már október 23-a óta hosszabban vannak nyitva a temetők (6–21-ig). Úgy tűnik, ha korán reggel vagy estefelé mennénk ki szeretteink sírhelyéhez, érdemes lehet előre megnézni a neten a temetői nyitvatartásokat is.

A szemetet – mint mindig – most is a szokásos rend szerint szállítják el, így 1-jén is érkezik a kukásautó, ha egyébként szombaton jár. A posta oldalán nem találtunk külön nyitvatartási rendet november 1-jére, de mivel a szombat pihenőnap, fő szabály szerint feltehetően zárva lesznek.

Az őszi szünet is véget ér a hétvégén, november 3-án, hétfőn újra elkezdődik a tanítás.