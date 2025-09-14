Jól forgatták meg a pénzünket a hazai alapkezelők

Rekordévet zártak tavaly a Magyarországon működő alapkezelők: 2024-ben a 100 milliárd forintot közelítette a szektor adózott eredménye – írja vasárnapi cikkében a portfolio.hu az MNB frissen publikált Aranykönyvének adatait elemezve.

Egészen pontosan az alapkezelők 103,6 milliárd forint feletti adózás előtti eredménnyel és 95,2 milliárdos adózott profittal zárták a tavalyi évet, és

ezzel közel 30 százalékkal felülmúlták a 2023-as számokat.

A cikk szerint

a leginkább nyereséges alapkezelő változatlanul az OTP Alapkezelő volt, amely tavaly 27,3 milliárd forintos adózott eredményt, és ezzel 46 százalékos növekedést produkált az előző évhez viszonyítva.

A második helyet az MBH Alapkezelő szerezte meg 17 milliárd forintos nettó profittal,

míg a harmadik a Hold Alapkezelő lett 9,5 milliárd forintnyi eredménnyel.

Ugyanakkor a legnagyobb profitnövekedést az Accorde Alapkezelő produkálta: 83 százalékkal zárt magasabban 2023-hoz képest. A második legnagyobb növekedést az Erste Alapkezelő regisztrálta (59 százalékkal), és fej-fej mellett haladt az OTP Alapkezelő és az MBH Alapkezelő, melyek egy év alatt 46 százalékkal növelték az adózott eredményt.

Nyereségcsökkenés a top tízes lista szereplői közül csak a Gránit Alapkezelőnél és az OTP Ingatlan Alapkezelőnél történt – jegyzi meg a portál.

A legnagyobb alapkezelők egyébként tavaly növelni tudták a kezelt vagyonukat is, az év végi adat szerint 15 104 milliárd forintot bíztak a befektetők a top tíz szolgáltatóra, ami közel 25 százalékos növekedés. A legtöbb vagyont az OTP Alapkezelő kezeli (4648 milliárd forint), második helyen az Erste Alapkezelő áll (2824 milliárd forint), a harmadik az MBH Alapkezelő lett (1789 milliárd forint) – írja a portfolio.hu.