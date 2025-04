Az a helyzet, hogy lassan tényleg Szada lesz a világ közepe

Közzétette éves jelentését a magyar tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest: a cég árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA*-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.

A világon kevés étrendkiegészítő és speciális élelmiszer gyártó cég mondhatja el magáról, hogy saját gyártóüzemmel és logisztikai központtal rendelkezik. A BioTechUSA-cégcsoport saját tulajdonban lévő gyártóüzemeit és logisztikai központját Szadán és Dunakeszin alakította ki, 45 000 négyzetméter hasznos összterületen, 24 000 raklap tárolási kapacitással. Itt gyártja és csomagolja termékei túlnyomó részét, évi immáron 75 millió szeletes, 20 ezer tonna poros, 1 milliárd kapszulát és tablettát magába foglaló gyártási kapacitással.

Ráadásul történetének legnagyobb volumenű, mintegy 9 milliárd forint értékű beruházását valósította meg a cégcsoport szadai gyártó- és logisztikai központjában, ahol egy olyan komplex, többrétegű, úgynevezett multilayer fehérjeszelet előállítására alkalmas gyártósort adott át a vállalat, mellyel megtriplázza éves szeletgyártási kapacitását.

BioTechUSA Európában és Európán kívül

A BioTechUSA-cégcsoport már évekkel ezelőtt piacvezető lett Magyarországon és elérte azt a méretet, hogy a további érdemi növekedése elsősorban az árbevétel 80 százalékát jelentő exporttevékenység eredményességén múljon. Ennek megfelelően a terjeszkedés 2024-ben is tovább folytatódott, így öt új országban Egyiptomban, Hondurason, Curacaon, Kambodzsában és Üzbegisztánban is megjelent a vállalat; a spanyol, francia, szlovák, román, izraeli és lengyel piacokon pedig két számjegyű növekményt ért el.

A BioTechUSA top 5-ös szereplő Spanyolországban és Portugáliában, Olaszországban debütálva pedig a top 8-as élboly tagja. Franciaországban tartja dobogós helyét a cégcsoport, amely a bolti és az edzőtermi jelenlétben ráadásul éllovas. A frissen indított gyógyszertári vonal még számos kiaknázatlan lehetőséget tartogat, a digitális csatornákon azonban egyelőre előrébb járnak a nagy versenytársak.

Ugyanakkor csökkenő trend uralkodott el az étrendkiegészítők piacán a mediterrán régió európai országaiban, a márkáknak elsősorban a túlélésről és a piaci részesedés megtartásáról szólt az elmúlt esztendő. A Balkán-félsziget nagyobb országaiban attraktív bővülést produkált a cégcsoport, így Bulgáriában, Szerbiában és Boszniában is.

Az Európán kívüli piacok közül látványosan fejlődik Irak, Libanon és Izrael, de komoly fegyvertény az is, hogy Egyiptommal gyarapodott a portfólió. Rendkívül komplex és időigényes kairói engedélyeztetési folyamat előzte meg az értékesítés startgombjának megnyomását. Jelentős sikereket hozott az év Közép-Ázsiában is, jó esély mutatkozik arra, hogy már 2025-ben a piacvezető márkák közé tartozzon a BioTechUSA a régióban. Emellett Közép- és Dél-Amerikában is terjeszkedik a vállalat, Honduras és Curacao már zöld lámpát kapott, míg Kolumbiában és Paraguayban zajlik a regisztráció.

Családi multi és az FC Barcelona

Tíz éve nagyjából 130-an dolgoztak a vállaltnál, ez mára 1 900 főre nőtt. Lévai Bálint, a BioTechUSA vezérigazgatója szerint

Üzleti felfogásban továbbra is családi vállalat vagyunk, azt költjük el, amit megtermeltünk. Apukám mindig azt mondta: Bálint, ezt a céget sok apró lépésből építettük fel. Ma is így teszünk. Biztos lábakon állunk, azt költjük el, amit megkerestünk.

És bár nincs tipikus BioTechUSA munkavállaló, de vannak tipikus személyiségjegyek, amiket keresnek: „Ahhoz, hogy nagyon sok különböző ember együtt tudjon dolgozni, mi kell? Egymás elfogadása. A tolerancia a legfontosabb, hogy tudjuk egymás hibáit tolerálni, akkor fogjuk tudni kihozni egymásból a legjobbat. Egy olyan vállalti kultúrát kell kialakítani, ahol a hibákat el tudjuk fogadni. A vállalati kultúrát nem lehet ráerőltetni az emberekre. Attól még, hogy három szót kiírunk a falra, nem fognak annak megfelelni.”

Lévai Bálint szerint próbálják nem eltanulni a multikra jellemző diszfunkcionalitásokat, de ötszáz főt már nem úgy kell vezetni, mit százat, és ezer főt pedig nem úgy, mint ötszázat: „Próbáljuk nem átvenni a multik folyamatait. Igyekszünk saját problémákra saját megoldást találni, nem sztenderd folyamatokat behozni.”

A növekedés mellett a másik kihívás a piaci kínálat hígulása, egyre több a silány minőséget kínáló konkurencia. „Sajnos a piac jelentősen felhígult, számos, alacsony árat és egyúttal alacsony minőséget kínáló konkurencia jelent meg, de mi a termékeink prémium jellegével kapcsolatban továbbra sem hozunk kompromisszumot” – mondta Lévai Bálint.

Tavaly a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást írtak alá a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával, amely új szintre emelte a márka hitelességét. Lévai Bálint szerint az FC Barcelonával való együttműködés elképesztő elismerése az elmúlt tíz éves munkának:

Megerősített minket mind a szakmán kívül és belül. Jó helyzetbe hoz minket az, hogy egy régi patináns futballválogatott a mi táplálékkiegészítőinket választotta, ennek komoly üzenet van. Önmagunkról is elhihetjük, hogy oda tartozunk, ebbe a ligába.

2025-ös tervek

A termékfejlesztésről és prémium termékekről szól majd az idei év a BioTechUSA-cégcsoportnál, amelyek szerint folytatódik az étrendkiegészítők térhódítása, élen az impulzív és funkcionális termékekkel. A tervek között szerepel további digitális fejlesztések bevezetése, a termékportfólió bővítése és új piaci lehetőségek feltárása.

Érkezik zászlóshajó termékük, az Iso Whey Zero eddigi legjobb verziója, valamint hydration és protein coffee jellegű termékek fejlesztésébe is belekezdtek. Az új technológiai beruházások révén a vállalat célja, hogy 2025-ben újabb növekedési szakaszba lépjen. A hosszú távú stratégia a nemzetközi piacokon való terjeszkedést és az innovatív, fenntartható termékek fejlesztését helyezi előtérbe. A cég folyamatosan figyeli a fogyasztói igényeket és alkalmazkodik az iparági változásokhoz, hogy versenyképes maradjon a dinamikusan fejlődő táplálékkiegészítő piacon. Ahogy Lévai Bálint fogalmazott:

Rengeteget tanultunk abból, hogy ugyanazért a sikerért sokkal többet kellett dolgozni, mint korábban, de megvan

bennünk a lendület ahhoz, hogy a laposan emelkedő grafikon után a várt gazdasági fellendülés adta lehetőségeket

minél jobban kihasználjuk 2025-ben és 2026-ban.

Kapcsolódó Az FC Barcelona magyar céggel kötött hosszú távú szerződést Szombat délután átgázolt az FC Barcelona a Valladolidon, de, a kezdő sípszó előtt nem sokkal, történt valami, ami rivaldafénybe helyezi az egyik nagy magyar családi vállalkozást, a BioTechUSA céget.

*EBITDA, vagyis a kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény