Átalakítják a forgalmi engedélyeket áprilistól, ügyelni kell a gépjármű adásvételnél

Sokan már annak is örülnének, ha az eredetiségvizsgát egyszerűen „adásvételi adónak” neveznék, a procedúra pedig kimerülne annyiban, hogy befizetik az összeget mindenféle személyes megjelenés és vizsgálat nélkül. Nos, 2025 április elsején a jogalkotó tényleg tett egy komoly lépést az autósok álma felé: kevesebb papírmunka, kevesebb idegeskedés.

A jogalkotás tavaly év végén egy sokak által várt döntést hozott: 2025 április elsejétől Magyarországon új típusú forgalmi engedélyeket vezettek be, amelyek már nem tartalmazzák a járművek motorszámát vagy motorkódját. Ugyanakkor ezek az adatok továbbra is szerepelnek a járműnyilvántartásban és a műszaki adatlapokon, tehát az eredetiségvizsgálaton ezek ellenőrzése továbbra is kötelező – hívják fel a figyelmet a portálon.

A szakmai állásfoglalások szerint a motorszám a jármű egyedi azonosító jele maradt, és nyilvántartásba kell venni, vagyis ha ezek után valaki motort cserél az autójában, azt továbbra is köteles bejelenteni, de már nem kell új forgalmit vagy törzskönyvet csináltatnia. Utóbbiról ugyanis már tavaly eltűnt a motorszám, illetve a motorkód mező.

De mi vezetett idáig?

Eddig, ha egy jármű úgynevezett típusazonos motorcserén ment keresztül, az üzembentartó két lehetőség közül választhatott.

Ha ragaszkodott a jogszabályhoz, akkor bejegyeztette az új motort a forgalmiba. Mivel ennek elmulasztását gyakorlatilag semmilyen szankció nem követte, gyorsan elterjedt, hogy ha az új és régi egység motorkódja megegyezik – mivel ez nem minősül egyedi azonosítónak –, akkor a bejegyzés teljesen felesleges idő- és pénzpocsékolás. Ráadásul, egy ideje a hatóságok sem foglalkoztak vele különösebben.

A másik lehetőség az volt, hogy olyan eredetvizsgálót keressenek, aki kicsit rugalmasabban kezeli a dolgokat. Sok helyen ugyanis úgy oldották meg a problémát, hogy egyszerűen nem foglalkoztak a motorszámmal. Ha a hivatalos nyilvántartásban és a forgalmiban csak motorkód szerepelt, akkor nem nézték a konkrét motorszámot. Mindenkinek jobb volt így: a vizsgabiztosnak nem kellett tükörrel kotorásznia a motortérben az azonosító után, az autós meg örülhetett az 1-es minősítésnek – holott egyébként a típusazonos motorcsere miatt hivatalosan 3-as járt volna.

Mire számítsunk ezután?

Habár az autósok adminisztratív és pénzügyi terhei is csökkennek ezzel a lépéssel, az állami nyilvántartások (JSZP, KÖKIR, KERT) továbbra is tartalmazzák mindkét azonosítót, a motorszám vizsgálata pedig a jogszabály szerint ezután is kötelező eleme a mustrálásnak. Vagyis a vizsgáló továbbra is megbuktathatja az autót, amennyiben azt tapasztalja, hogy az autóban lévő motor száma vagy kódja nem egyezik az állami nyilvántartásban szereplővel.

Ugyanakkor az új rendszer egyik legnagyobb csapdája az, hogy a motorszám eltűnése a forgalmiból sokakat hamis biztonságérzetbe ringathat – különösen vásárláskor.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az érdeklődők még az adásvétel előtt lekérjék a JSZP felületén elérhető járműadatokat, és azokat alaposan vessék össze a motoron vagy az autóban ténylegesen megtalálható adatokkal.

Külföldről behozott autók esetén a motorszám ellenőrzése szintén elvárás – kivéve, ha az olyan szintű megbontással járna, amit egy átlagos vizsgaállomás nem tud vállalni. Ilyenek például a CR TDI motorral szerelt Volkswagen Tiguanok, vagy az első generációs BMW X5, ahol a motor elhelyezkedése miatt gyakorlatilag lehetetlen fotózni – írja a totalcar.hu.