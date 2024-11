Többen is jelezték lapunknak, hogy problémák vannak a DPD futárszolgálat csomagszállításaival, amely elsősorban a budai címekre való kiküldést érinti. Egyik olvasónk szerint a kínai Temuhoz kapcsolódó csomagmennyiség okoz gondot. A panaszok szerint heteket kell várni a kiszállításra, és volt olyan is, hogy végül másik futárszolgálat vitte ki a küldeményt, amelynek munkatársa szerint több alvállalkozóval is gondok vannak, illetve sokan felmondtak a cégnél.

Megírtuk a DPD-nek az észrevételeket, és megkérdeztük, mekkora csúszások vannak a normál menethez képest, mi a késedelmek oka, illetve hogy hogyan próbálnak úrrá lenni a kiszállítási problémákon. Firtattuk azt is, hogy ha már most gondok vannak, mi lesz karácsonykor, vagy előtte, mit tudnak mondani az ügyfeleknek.

Átszervezés zajlik, Budán

A futárcég a 24.hu megkeresésére elöljáróban azt írta, vállalatuknál folyamatoptimalizálás zajlik, illetve hogy a DPD Hungary (szemben egyik olvasónk megfogalmazásával) még csak részlegesen sem „borult be”, a kialakult szituációnak pedig semmi köze a temus csomagokhoz. Hozzátették, átfogó operációs szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés zajlik a vállalatnál, amelynek célja, hogy a növekvő piaci igények miatt megemelkedett csomagszámot és a közelgő karácsonyi időszak fokozott igényeit is zökkenőmentesen, a korábban tőlük megszokott magas színvonalon tudják kezelni. Ezek az átszervezések nem érintik a DPD Hungary teljes hálózatát, csupán egyes budai kerületeket és azok kiszállítási rendszereit – tették hozzá.

Válaszukból kiderült még, hogy az átszervezési folyamat részeként az elmúlt hónapokban bizonyos alvállalkozóktól megválni kényszerültek, így futárállományuk átmenetileg lecsökkent a június és szeptember közötti időszakra. Ugyanakkor a cég szerint őszre sikerült új partnereket is bevonniuk, akik mint fogalmaztak, jobban megfelelnek magas minőségi elvárásaiknak és akiknek a betanítására és képzésére ezúttal is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Hozzátették, sajnálattal vették tudomásul, hogy a szerződés felmondását követően egyes korábbi partnereik alaptalanul rossz hírüket keltették. Hozzátették, hogy a napi működésükre tett esetleges téves negatív állítások mindegyikét cáfolják, illetve indokolt esetben megfontolják a szükséges jogi lépések megtételét.

Fontosnak tartották azt is megemlíteni, hogy a kialakult helyzetet befolyásolja, hogy AlzaBox-hálózatukban technikai okok miatt leállások voltak a közelmúltban, amit azóta már sikerült teljeskörűen elhárítani. Saját csomagpont- és automata hálózatuk telepítése és bővítése azonban folyamatos, az ebben érintett csomagok kézbesítése pedig kisebb csúszással ugyan, de a megszokott magas minőségben zajlik – tették hozzá.

A cég szerint csak a csomagok 2 százalékánál lehet gond

Ami a kiszállítási időket illeti, állításuk szerint

csomagjaik 96 százalékát a feladást követő napon,

98 százalékát pedig az azt követő munkanapon sikeresen kézbesítik.

Vagyis adataik szerint napi százezres nagyságrendű volumennel számolva az átállás miatti torlódás a csomagjaink 2 százalékát érinti, amely továbbra is a piaci átlag alatt van. Biztosítottak továbbá, hogy azon ritka és alacsony számú ügyeknél/megrendeléseknél, amelyeket protokolljuknak megfelelően elengedhetetlen kivizsgálniuk, minden esetben megtörténik a kártérítés.

Kitértek még arra is, hogy az ügyféltájékoztatásra és támogatásra kiemelt figyelmet fordítanak, külön címzett és szerződött partneri vonalakat biztosítanak. Elismerték viszont, hogy az átszervezések miatt megnövekedett az ügyfélkapcsolati megkeresések száma, főként, mert sok hívás és írásos megkeresés olyan esetekre vonatkozik, ahol a csomag státusza követhető a rendszerükben. Megjegyezték, hogy myDPD csomagkövető alkalmazásukat éppen azért fejlesztették, hogy a címzettek és partnereik is naprakész információkhoz juthassanak. Megtudtuk még tőlük, hogy e-mail és voice bot funkciókkal bővítik meglévő és elérhető chatbot szolgáltatásukat, és hogy az év első feléhez képest az ügyfélszolgálatos kapacitásokat duplájára növelték, új munkatársak bevonásával. Válaszuk szerint cégük munkavállalói állománya folyamatosan nő, létszámleépítést nem terveznek.

Azt is leszögezték, hogy a csomagok kiszállításában külső segítséget nem vesznek igénybe, hanem a kialakult helyzetet saját vállalkozói hálózatuk, házon belüli átcsoportosítások, valamint hétvégi kiszállítások segítségével kezelik.

Az eddig okozott esetleges kellemetlenségekért elnézést kértek, illetve köszönték a türelmet és megértést. Arra számítanak, hogy az átszervezések lezárásával stabilizálódik a rendszerük – még, a Black Friday időszaka és a decemberi csomagmennyiség növekedés előtt – és biztosítani tudják az ünnepi időszakban is a megbízható kiszállítást.

Októberben a Sameday-kiszállításokra kaptunk panaszokat.