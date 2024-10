A Klubrádió Megbeszéljük című adásában beszélgetett hétfőn Bolgár György műsorvezető Magyar György ügyvéddel – írta meg a magyarugyved.blog. Az apropó a 24.hu cikke volta, melyben megírtuk, hogy az adószabályok megváltoztatása miatt Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István a BDPST-birodalommal 30 milliárd forint nyereségadó megfizetésétől mentesült. Az előzmény, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter nyolc éve, egy adótörvény-módosító csomag részeként tett javaslatot arra, hogy a hazai vállalkozások a műemlék épületek és a helyi védelem alatt álló ingatlanok felújításánál a beruházási érték kétszeresével csökkenthessék a tao-alapjukat. A 2017-től hatályos módosítás azt is megengedte, hogy a beruházást végző cég öt évre elnyújthassa a kedvezmény igénybevételét, ha pedig nincs elég nyeresége, akkor akár tovább is adhassa az adóalap-csökkentés lehetőségét a kapcsolt vállalkozásoknak. A csoporton belül anya- és leányvállalatok, illetve közös vezetésű társaságok között lehet szétteríteni a kedvezményt. Cikkünkben azt is írtuk, hogy az adóhatóság 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozó adatai szerint összesen 36,8 milliárd kedvezmény mozgott a cégek között, így egyértelmű, hogy a lehetőség első számú felhasználói, haszonélvezői Tiborczék voltak.

Tiborcz István úgy reagált cikkünkre, hogy más adónemeket azért befizetett a BDPST, ha a nyereségadót nem is.

A rádióbeszélgetésben a fő kérdés az volt, mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ellenzék esetleges 2026-os győzelme esetén visszaszerezzék a költségvetést megillető, de a NER-lovagok számláján landolt pénzeket. Magyar György ügyvéd szerint szinte semmit, mert a személyre szabott jogalkotás ellen akkor sincs orvosság, ha maga a jogalkotási folyamat vált jogellenessé.

Tiborcz István 2015 végén csapott bele a műemlékbizniszbe, és egy évvel később jött a törvénymódosítás. Ha ezt nem tudnánk, azt is hihetnénk szerinte, hogy a kormány a nemzeti kulturális örökség védelme érdekében részesítette adókedvezményben mindazokat, akik műemléki értéknek minősülő ingatlant saját forrásból felújítanak. Ami dicséretes dolog. Csakhogy Tiborczék ezeket az ingatlanokat nem kis részben állami támogatások, esetleg uniós források felhasználásával szerezték meg – tette hozzá. Az sem kizárt szerinte, hogy a felújításokhoz is nyertek állami – uniós – pénzeket.

Ami pedig a jogszabály mögött vélelmezett közérdeket érinti, arra példaként megemlítette, a Tiborcz érdekeltségébe tartozó turai kastély műemléki védettség alatt áll, ám az – dacára, hogy a kulturális nemzeti örökség részét képezi – a közemberek számára nem látogatható, sőt még a parkba sem juthatnak be. Azt is felidézte, hogy eredetileg személyenként és éjszakánként a szobaár négy százalékát kellett volna kifizetniük a vendégeknek idegenforgalmi adóként a 2022. novemberében megalkotott helyi rendelet szerint Turán, de 2023 júliusában módosítottak a szabályozáson, és az adó mértéke – miután kiderült, hogy a kastélyszálló csak veszteséget termel – vendégéjszakánként 597,50 forint lett. Tehát tizedére csökkent. A személyre szabott jogalkotás tehát helyi szinten sem ismeretlen.

Az ügyvéd szerint az efféle trükkös megoldások mindenki jogérzékét sértik, ám csak azt tudja javasolni, az emberek az ilyen visszaélésekről vezessenek naplót, és azt 2026 tavaszán vegyék elő, olvassák át, majd az emlékeik felfrissítése után döntsenek arról, kire szavaznak. A nemzeti oligarchák privilégiumainak megszüntetésére ugyanis csak egy új kormánytól várható remény, de az Orbán-klán tagjain visszamenőleg szinte semmit nem lehet behajtani. Addig pedig bízni kell szerinte a felelős sajtóban, hogy feltárják a visszásságokat. Mert a NER legfőbb ellensége a nyilvánosság és a transzparencia.