Több mint hárommillió palackot váltunk vissza naponta, a Mohu szerint a kezdeti problémák orvosolhatók

Ma már napi több mint 3 millió palackot váltanak vissza az emberek, napról napra nő a visszaváltott mennyiség, a múlt héten pedig kiugró volt a növekedés – tudtuk meg a Mohutól. Szerintük ez azt jelzi, hogy az emberek mindennapjainak kezd részévé válni a visszaváltás. Hozzátették, a kiugró eredményben benne van, hogy a forró nyári időszakban a szokásosnál több folyadékot vásárolunk.

Számítottak a visszaváltások nagyszámú növekedésére, ami szerintük jó, hiszen az a cél, hogy minél több palackot, üveget, dobozt visszavigyenek az emberek, és ezek ne a kommunális kukában vagy – rosszabb esetben – a patakparton kössenek ki. A jelenleg napi 3 millió palackhoz viszonyítva egy évvel korábban 2 millió landolt vagy a kommunális hulladékban (ezt elásták), vagy végezte úton, erdőszélen, illetve volt még 1 millió darab szelektíven gyűjtött is, de annak is csak 50 százaléka hasznosult. Ehhez képest most

napi 3 millió anyagában hasznosul újra

– írta a Mohu válaszában, hozzátéve, hogy ez a rendszer legnagyobb eredménye.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy

a visszaváltások jelentős része szombatra esik,

átlagosan tíz palackot visznek vissza a vásárlók,

az ellenértéket a legtöbben voucherben kérik (amit készpénzre lehet váltani a kasszáknál, vagy levásárolni),

de folyamatosan nő az utalásos visszatérítés népszerűsége is, az ehhez szükséges RePOnt applikációt már közel 500 ezren töltötték le.

Évente mintegy 3–3,1 milliárd italcsomagolás kerül forgalomba Magyarországon, ez naponta átlagosan 8,2–8,5 millió darabot jelent – ha minden göngyöleget visszavinnének az emberek, akkor naponta átlagban ennyi visszaváltással lehetne számítani. A nemzetközi tapasztalatok szerint azonban ez nemigen teljesül, a 90 százalékos visszaváltási cél az, ami elérhető, ezért ezt tűzte ki a Mohu is.

Ha a palackok 90 százaléka visszakerül az üzletekbe, akkor az arányosan elosztva napi 7,4–7,6 millió visszaváltást jelenthet.

Ehhez viszonyítva a jelenlegi napi 3 millió darabos visszaváltás azt jelenti, hogy a várható maximális visszaváltási cél bő harmadánál, csaknem 40 százalékánál tarthatunk most, de a cég reményei szerint pár éven belül elérjük a 90 százalékos visszaváltási arányt.

A Mohunak fontos, hogy az üzemeltetés zavartalan legyen, és az üzemeltetők, a bolti alkalmazottak rendszeresen ürítsék az automatákat (cseréljék üresre a megtelt gyűjtőzsákokat), takarítsák a gépeket, és az automaták környezetét is tartsák tisztán. Mint megtudtuk, ezért a Mohu fizet a boltoknak, kezelési költséget, minden egyes visszaváltott palack, doboz és üveg után.

Arra is kitértek, hogy a boltok vállalták, hogy az automaták mellé kiraknak szelektív kukákat is, ha valaki olyan üveget, palackot, dobozt hoz magával, amely nem visszaváltható, akkor azt kulturáltan, szelektálva el tudja helyezni, és ezeket a nem visszaváltható göngyölegeket is össze lehessen gyűjteni.

4–5 ezer automatával tervezett a Mohu, és továbbra is fenntartják, hogy ez – a kézi visszaváltókkal – elég lesz. A boltok korábbi visszajelzései alapján helyeztek ki több mint 3 ezer automatát, az üzletek pedig elsősorban a forgalmuk alapján határozták meg, mennyi visszaváltásra számítanak. De ahogy minden nagy rendszer indulásakor, most is az történt, hogy a gyakorlat néhány helyen más eredményt hozott. Így például

lettek olyan boltok, amelyeknél jóval magasabb a visszaváltási kedv, mint amire a forgalom alapján számítottak.

Ezeken a helyeken növelni kell az automata- és a logisztikai kapacitást is a Mohu részéről – ezen dolgoznak. A beérkező online adatok, valamint a közvetlen bolti visszajelzések alapján zajlik a kapacitással kapcsolatos finomhangolás.

A Mohu közölte, folyamatosan szervezik az RVM-gyártókkal (az RVM a visszaváltó automata) a személyzet oktatását egészen addig, amíg ez a napi rutin részévé nem válik, biztosítva a visszaváltás folyamatosságát. Ebből a szempontból nem volt szerencsés szerintük a gyártóknak járó türelmi idő, hiszen több hónap eltelt az oktatás és a között, hogy tömegével jelentek meg a visszaváltható palackok. Ahogy a vásárlók tanulják a visszaváltást, úgy a boltban dolgozók is tanuló fázisban vannak, sőt a Mohu is, mely a visszajelzések alapján igyekszik finomítani a rendszeren, hogy kiiktassa az anomáliákat.

Magyarországon kétféle automatát helyeztek forgalomba, és – mint írták – a múlt héten az egyik típus helpdeskjénél fordultak elő problémák. A gyártóval egyeztetettek, és így a problémák megoldódtak. Azt is megtudtuk, hogy a szerződések 90 százaléka feletti elérhetőséget írnak elő, ami nemzetközi viszonylatban is kimagaslónak számít.

Előző cikkünkben azt írtuk, lehetnek még olyan termékek, amelyeknél már ki kell fizetni megvásárláskor az 50 forintot, de még nem lehet visszaváltani a göngyöleget, vagy mert a Mohu még nem fejezte be a regisztrációt, vagy mert a gép nem volt programozva – a Spar és a Tesco is jelzett ilyet. A Mohu erre azt válaszolta, hogy a regisztrált termékek piacra helyezésének szigorú szabályai vannak, de előfordult olyan eset, hogy úgy került piacra egy termék, hogy annak regisztrációját még nem hagyták jóvá. Ilyenkor ezek kezeléséről soron kívül intézkedik a Mohu – biztosítottak.

Az applikációval kapcsolatos visszajelzésekre azt írták, hogy folyamatos a fejlesztés és a finomhangolás, mind a QR-kódok olvasására vonatkozóan, mind az utalás gyorsaságát érintően. A Mohu rámutatott, hogyha az azonosítás sikeres, a tranzakció nem vész el, és az utalás megvalósul. Ennek ideje normális esetben 10–30 másodperc. Extrém terhelés mellett azonban ez az idő növekedhet, ám az összeget akkor is jóváírják a fogyasztó számláján. Egyetlen országban sincs olyan visszaváltási lehetőség, ami azonnali utalással a bankszámlára juttatja el a visszaváltási díjat. A megoldásért több ország intenzíven érdeklődik már az indulási időszakban – tették hozzá.

A vissza nem váltott 50 forintokról is megkérdeztük a Mohut, mire közölték, hogy az így befolyt összeget a Mohu a visszaváltó rendszer üzemeltetésére és fejlesztésére kell, hogy fordítsa.

A Mohu azt írta, hogy mivel sokszereplős a folyamat (gépbeszállítók, gépek, üzletek, boltok, bolti személyzet, vásárlók, szállítók stb.), vannak, és lehetnek még olyan pontok, ahol be kell avatkozni az optimális működés érdekében. Mindenkinek tanulnia kell a működést, ami kis időbe telik, de az elmúlt hetekben kiugróan növekvő számok alapján a hazai vásárlók kíváncsiak a rendszerre, és gyorsan elkezdték használni azt. A gépek más országokban már bizonyítottak, a Mohu szerint működőképes a modell. Ha most vannak is döccenők, ezeket záros időn belül – úgy vélik – lehet orvosolni. Folyamatosan kapcsolatban vannak a boltokkal, a gépgyártókkal, a szállítókkal, látják, hol kell korrigálni, javítani, és a maguk részéről elkötelezettek ezen a téren – biztosítottak.