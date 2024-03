Nagy változás a bankautomatáknál, lakossági igényre reagált az MNB

Február végén jelent meg az a jegybanki rendelet, melynek értelmében a bankautomaták úgynevezett rendelkezésre állási idejének definíciója megváltozott – már nem csak az az időszak értendő ide, amely alatt az ügyfelek pénzt vehetnek fel az ATM-eknél, hanem már az is, amikor befizetést is végezhetnek azoknál. A szabályozói változtatás alighanem azt a folyamatot hivatott lekövetni, mely szerint évről évre egyre többször és egyre több készpénzt fizetnek be a magyarok a hazai automatákon keresztül – írja a pénzcentrum.hu.

Néhány évvel ezelőtt Magyarországon még egészen ritkaságnak számítottak a készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-ek, ezzel szemben mostanra már évi több millió ilyen tranzakciót hajtanak végre a magyarok. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó adatai szerint 2010 első félévében még csak 84 624 ilyen tranzakciót hajtottak végre az országban, míg készpénzfelvételre 55 905 324 alkalommal került sor ugyanezen időszakban. Ez azt jelenti, hogy a ki- és befizetéses bankautomatás tranzakcióknak mindössze a 0,15 százalékát tették ki a készpénzbefizetések, míg a pénzfelvételek adták ezen tranzakciók 99,85 százalékát – olvasható a portálon. Ehhez képest a 2023. IV. negyedévében már 3 558 546 készpénzbefizetést hajtottak végre. A fentiekkel párhuzamosan hatalmas változás ment végbe a befizetett összegek mennyisége szempontjából is. 2010. I. félévében még több mint 2 107 milliárd forint készpénzt vettünk fel a hazai ATM-ekből, miközben a befizetett összeg ekkor még csak 5,3 milliárd forint volt, ami a teljes ki- és befizetett összeg 0,25 százaléka volt. A fentiekkel szemben 2023. III-IV. negyedévében összesen 4 413 milliárd forintot vettek fel, illetve 1 537 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek – utóbbi már az összes ilyen tranzakció 25,83 százalékával volt egyenlő. A befizetések részaránya tehát mind tranzakciószám, mind a befizetett összeg tekintetében 90-100-szorosára nőtt a 2010-es szinthez képest. Alighanem az erre adott reakcióként értékelhető az a lépés is, mely szerint a jegybank február végén módosította a bankjegyrendeletet. A többek között a készpénzes automaták rendelkezésre állását is szabályozó rendelet módosításával magának a rendelkezésre állásnak a definíciója változott meg – míg korábban ez alatt azt az időszakot értették, amikor az ATM képes legalább részlegesen teljesíteni az ügyfelek készpénzfelvételi igényeit, addig február vége óta már a készpénzbefizetési igények teljesítése is elvárt az automaták rendelkezésre állása alatt.