Nem kicsit, hanem jelentősen csökkent az informatikusok iránti igény Magyarországon

Tavaly éves átlagban 15–20 százalékkal, a 2023. januári szintet a decemberivel összehasonlítva pedig 40 százalékkal csökkenhetett az új munkaerő iránti igény a magyarországi információs technológiai (IT) szektorban. A csökkenő tendencia a 2024-es év első hónapjában is folytatódott – derül ki az IT-fejvadászattal, munkaerő-toborzással, valamint szoftverfejlesztéssel foglalkozó Bluebird International Zrt. friss kutatásából. A társaság saját ügyfélkörében végzett felmérése alapján az informatikai cégek elsősorban a meglévő állomány megtartására törekedtek, optimalizálták a működésüket, ugyanakkor kis mértékű, költségmegtakarítási célú elbocsátások is előfordultak. A bővítés egyértelműen kevésbé volt cél, mint 2022-ben.

A cég partnereinek jelentős részénél a bérkeretek nem vagy csak minimális mértékben emelkedtek, az ágazati szereplőknél a bérkorrekció mértéke a legtöbb esetben egyszámjegyű volt, vagy egyáltalán nem történt bérkorrekció.

Az állást váltó szakemberek az elmúlt évek állandó növekedése után tavaly érezhetően visszafogták a bérigényeiket.

A csökkenő IT-szakemberfelvétel a Bluebird szerint a következő tényezőkre vezethető vissza:

A technikai recesszió – vagyis a GDP 2022 végén kezdődött tartós visszaesése – Magyarországon jelentős hatással lehetett az IT- munkaerőpiacra.

A folyamatosan zsugorodó gazdasági teljesítmény csökkenthette a vállalatok beruházási hajlandóságát, ezzel együtt a

munkaerő-felvételt is.

munkaerő-felvételt is. Emellett kedvezőtlen volt az ágazat számára a nemzetközi környezet is. Az IT-területet világszerte, és főként az Egyesült Államokban jelentős létszámleépítések jellemezték.

Kevesebb a megrendelés, beszűkült az álláspiac

A hazai IT-piac csökkenése 2022 júliusától kezdődött, és immár sokkal kevesebb az újonnan betöltendő informatikai pozíció, mint korábban – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Réfi Balázs, a Bluebird alapítója és nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetője.

A visszaesés mögött egyfelől globális trendek begyűrűzése állhat. A koronavírus-járvány idején hatalmas lendületet kapott a digitalizáció fejlesztése, hiszen az online térbe költözött az oktatás, a munka világa és a mindennapi élet jelentős része.

Amerikában 2020-tól a tőzsde szárnyalása is fűtötte a szektort, a Big Tech-cégeknél óriási létszámbővítések voltak, és a munkaerőpiaci verseny nyomán megugrottak az IT-s fizetések. 2022-től azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a tech-cégek termékeire már nem lesz akkora kereslet, mint a karantén idején. Tavaly az USA-ban a felmérések szerint körülbelül 260 ezer IT-s állást szüntettek meg, nagy elbocsátások voltak a legnagyobb szereplőknél, például az Apple-nél, az Alphabetnél és a Metánál is. A munkaerő-állomány karcsúsítása pedig az idén is folytatódott.

Nemrég az egyik vezető hazai programozóiskolától, a Codecooltól úgy nyilatkoztak lapunknak, hogy a globális válságjelenségek Magyarországra csak kis mértékben gyűrűztek be. Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége pedig azt hangsúlyozta, hogy némileg félrevezető képet festenek a tech-óriásoknál zajló elbocsátások, hiszen ezek nem csak a programozókat érintették.

A Bluebird vezetője azonban úgy becsüli: annak ellenére, hogy nálunk nem voltak nagy leépítések, bő másfél éve folyamatosan csökken az IT-szakemberek iránti igény.

Magyarországon az IT-szektorban nagyobb megtorpanás tapasztalható, mint a nemzetközi piacon általában.

Hozzátette, a társaságnak nincs rálátása a teljes piacra, így például állami szereplőkkel nem áll kapcsolatban, ugyanakkor a hazánkban lévő legjelentősebb multicégek közül sok tartozott vagy tartozik a partnereik közé. Az ügyfélmegkeresések alapján pedig a megrendelői érdeklődés és a megrendelésszám jelentősen lecsökkent 2023 óta az IT-munkaerő közvetítésével foglalkozó cégeknél.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy piac megállt volna, a toborzási aktivitás folytatódik, a megrendelők igényei megváltoztak. Korábban senior és junior szakembereket vegyesen egyaránt felvettek, mára azonban általánossá vált, hogy a standard – például Java-fejlesztői – állások helyett különleges szaktudást igénylő pozíciókra keresnek szakembert a cégek IT-fejvadászok bevonásával. Ezekre a pozíciókra a vállalati oldalon toborzók már nehezebben találnak embert, ezért van szükség olyan közvetítő megbízására, aki jól ismeri az informatikai területet.

Korábban annyira kellett a munkaerő, hogy a nagy cégek előszeretettel kötöttek partnerséget a programozóiskolákkal, és rajtuk keresztül akár a tapasztalat nélküli jelentkezőket is felvették.

Ma már sokkal nehezebb dolga van annak, aki átképzés nyomán akar elhelyezkedni a pályán

– állítja a Bluebird vezetője. Mint korábban is, most is az első 1–2 év IT-tapasztalat megszerzése a legfontosabb a junior szakemberek számára. Ez az időszak vízválasztó lehet az átképzésben részt vevők számára is.

Az elmúlt években az volt a jellemző, hogy az IT-munkaadók álláshirdetésekkel árasztották el az internetet, amelyekre nem igen kaptak visszajelzést, hiszen a szakemberek el voltak halmozva különböző informatikai megkeresésekkel. Ez a trend mostanra megfordult, egy-egy álláshirdetésre már sok jelentkező akad.

Az általános visszaesés ráadásul amellett zajlik, hogy a külföldi IT-projektek jelentős elszívó hatást gyakorolnak a magyar munkaerőpiacra. A járványkorlátozások idején ugyanis erőteljesen megerősödött az a tendencia, hogy az informatikai cégek távmunkában vagy projektszerződéssel dolgoznak külföldi – akár a vállalat irodájától több ezer kilométerre élő – szakemberekkel. Például egy Szegeden élő programozó 2020-tól fogva már jóval könnyebben tud remote budapesti projekteken dolgozni, mint korábban, erős angol nyelvtudással pedig akár New York-i lehetőségek is szóba jöhetnek anélkül, hogy költöznie kellene.

Azzal együtt, hogy ez a tendencia dübörög, a másik oldalon mégis azt látjuk, hogy az IT-munkatársak sorban állnak a nyitott pozíciókért.

A hazai új álláshelyek tehát még inkább megfogyatkoztak a jelentkezők számához képest – értékelt Réfi Balázs.

Várakozásai szerint a mostani hosszabb visszaesés is csak átmeneti lesz, bár az még nem nyilvánvaló, hogy az IT-szektor elérte-e a gödör alját. A globális trendek alapján – például a mesterséges intelligencia (AI) elterjedése nyomán – a technológiai ágazat továbbra is komoly kilátások előtt áll, ahol véleménye szerint továbbra is nagy szükség lesz IT-szakemberekre, de a mostani standard munkakörök és az ahhoz tartozó feladatok bizonyosan változni fognak a következő években.

Jelentős növekedés várható kiberbiztonság területén is, sőt, ezen a területen a Dora rendelet és NIS2 követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében is jelentős mennyiségű feladat várhat a hazai IT-cégekre.

Ha a nemzetközi szintérre kitekintünk, Magyarország még régiós viszonylatban sem tartozik az erős versenyzők közé. Lengyelország és Csehország is „méterekkel előttünk” jár, Ukrajna pedig még a háború ellenére is jelentősen beágyazottabb a nemzetközi projektekbe, mint Magyarország – magyarázta a Bluebird nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetője. Úgy látom, hogy a korábbi indiai IT-beszállítók helyét sok észak-amerikai vállalat inkább dél-amerikai vagy kelet-európai IT-cégekkel igyekszik betölteni.

(A informatikai beruházások hazai helyzetét a 24.hu egy következő cikkben vizsgálja majd.)

Erősen árnyalják a képet az egyik programozósulinál

A tanfolyamokra jelentkezők számában nem érezni érdemi megtorpanást, az érdeklődés továbbra is nagy. Ám a junior IT-pozíciókat nézve mintegy 20-30 százalékkal csökkent a meghirdetett pozíciók száma, az öt évvel ezelőtti szinthez képest. A járványidőszak alatti erős felfutáshoz viszonyítva azonban a visszaesés ennél jelentősebb lehetett – számolt be lapunknak Filep Szabolcs, a programozóképzéssel foglalkozó PROGmasters alapítója és társ-ügyvezetője. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a junior pozíciók többségét – akárcsak korábban – most sem hirdetik meg nyilvánosan, mert a jelöltek többségét ajánlás útján válogatják ki a cégek, például azokon az iskolákon keresztül, amelyekkel partneri együttműködésük van.

A programozóiskolák piacán a Green Fox Academy után nemrég egy másik szereplő, az online képzéseket kínáló CodeBerry is csődöt jelentett, amit sokan a teljes ágazat visszaesésével kötöttek össze. Filep szerint azonban a két cég bezárása nem jelent tendenciát a szektorban, összevetve azzal, hogy mintegy 30 programozóiskola aktív Magyarországon. A két cég startup-vállalkozás volt, amelyek kockázati tőke bevonásával külföldi piacokra léptek és talán túlzottan nagyra méreteztek. A PROGmasters ezzel szemben organikusan fejlődő cég, amely kiszámítható működés mellett nyereséget fog termelni 2023-ban is – értékelt.

A cégvezető cáfolta, hogy a teljes piacon elapadt volna a kereslet a képzésekből kilépők iránt, múlt heti állásbörzéjükre például több mint 20 cég – köztük több piacvezető hazai nagyvállalat is – regisztrált, így szerinte most is élénk a megrendelői érdeklődés a junior szakemberekre.

Ettől függetlenül a szoftverfejlesztők, tesztelők, és egyéb szakemberek ne számítsanak arra, hogy tálcán kínálják számukra az állásajánlatokat, a cégek elvárásai ugyanis a nyitott pozíciók szűkülése miatt megnőttek. Emiatt például a PROGmasters a legtöbb képzésének részévé tette az AI oktatását és bevezette a gyakornoki programját is, amelynek résztvevői több hónapig éles fejlesztési projekten dolgozhatnak a további szakmai fejlődésük érdekében. A cég az üzleti modelljét is átalakítja a résztvevők mielőbbi elhelyezkedése érdekében: átmenetileg elengedi a partnercégei által a végzettjei után fizetett közvetítési díjat, amelyből eddig az árbevétele mintegy fele származott.

Így aki kezdőként egy képzésen keresztül belép a szakmába, az intenzív tanulás mellett egy éven belül el tud helyezkedni.

Mi még nem hallottunk tartósan munkanélküli informatikusokról

– szögezte le.