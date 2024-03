Üdítő kivétel az ingyenes bankszámla, de elérhető

A bankszámlák vezetése első ránézésre nem képvisel jelentős tételt az éves családi költségvetésében, de nem is elhanyagolható összegűek – a Bankmonitor.hu becslése szerint egy átlagos bankszámla éves költsége 42 ezer forint körül lehetett a tavalyi évben. (Egy MNB-tanulmány alapján 2021-ben 35 ezer forint volt egy átlagos számla éves költsége, ha ezt az elmúlt évek inflációjával megnöveljük, akkor 42 ezer forintot kapunk.) Ez összességében mintegy 400 milliárd forint kiadást eredményezett, mivel hazánkban mintegy 9,5 millió lakossági bankszámlát vezetnek a pénzintézetek.

A feketeleves ráadásul még csak most jön, hiszen a bankoknak jogukban áll a számlaköltségeket 2024 tavaszán a 2023-as évre közölt átlagos KSH-s inflációval megnövelni, ami 17,6 százalékos drágulást jelentene. Ha ezt az emelést érvényesítik a bankok, akkor

egy átlagos számla éves költsége már elérné a 49 ezer forintot.

A bejelentések alapján inflációkövető díjemelést alkalmaznak általánosságban 2024. április elsejétől:

a CIB Bank,

a K&H Bank,

a Magnet Bank,

és az UniCredit Bank.

Más bankok is bejelentettek díjemelést, de az inflációtól eltérő mértékűt – annál kisebbet. Az OTP Bank például az egyes csomagoknál és megbízásoknál eltérő emeléseket alkalmaz, de a drágulás jellemzően elmarad az inflációtól, sőt, egy átlagos számlahasználattal rendelkező ügyfél egy számjegyű, azaz 10 százalék alatti áremelkedést tapasztalhat március elsejétől. Az Erste Bank is emeli a díjakat május elsejétől, azonban ott sem lesz egységes a drágulás. Átlagosan mintegy 13 százalékkal lesznek magasabbak a számlaköltségek a 2023-as díjaknál. A pontos részleteket március elsejétől lehet megtalálni a bank hirdetményeiben.

A kép nem egységes és nem is teljes körű – az inflációkövető emelést bejelentő bankok sem alkalmazzák ezt minden csomagnál –, de az mindenképpen látható, hogy érdemi drágulás várható az idén tavasszal.

Még mindig vannak ingyenes bankszámlák

A jó hír az, hogy az éves költség teljes egészében megúszható, hiszen még mindig találni Magyaroroszágon teljesen ingyenes számlákat. Ezek legfőbb tulajdonságait szedte össze a pénzügyi portál.

Jelenleg teljesen ingyenesnek tekinthető csomagok:

a CIB ECO bankszámla (ha a Bankmonitoron keresztül nyitják a számlát), az Erste Privilégium 2.0. Partner számlacsomag (ha a bank kiemelt partnerén keresztül nyitják a számlát), a Raiffeisen Prémium Banking és a Raiffeisen Prémium Banking Plus bankszámlák, valamint az UniCredit Bank Partner Aktív Nulla bankszámla (ha a bank kiemelt partnerén keresztül nyitják a számlát).

Le kell azonban szögezni, hogy egy számla nem akkor lesz díjmentes, ha a számlavezetési alapdíj nulla forint. Bár ez is feltétele az ingyenességnek, de e mellé még sok más is elvárható egy ilyen számlacsomagtól.

Ha az alapdíj mellett díjmentesen lehet utalni – az eseti és az állandó átutalás egyaránt ingyenes –, ingyenes a készpénzfelvétel, nem kell fizetni a bankkártyáért és az értesítésekért, akkor már teljesen ingyenesnek tekinthető egy számlacsomag.

Azért az ingyenes bankszánláknál sincs minden ingyen

Az viszont sajnos nem igaz, hogy minden térítésmentes lenne a felsorolt ingyenes számláknál.

Vannak ugyanis olyan megbízások, események, tételek, amelyekért fizetnie kell a számlatulajdonosnak – például egy személyesen megadott átutalási megbízásnak lesz díja, vagy, ha a számlatulajdonos elveszíti a bankkártyáját, akkor a pénzintézet a tiltásért és a pótlásért is jó eséllyel díjat fog felszámolni. Ez az ingyenesség „csupán” azt jelenti, hogy ezek a csomagok átlagosnak tekinthető rendszeres használat esetén tudnak díjmentesek lenni.

Mi kell ahhoz, hogy ingyenes legyen egy bankszámla?

Jellemzően elektronikus csatornán keresztül – netbank, mobilapplikáció – kell megadni a megbízásokat.

Figyelni kell, hogy havonta mennyi készpénzt vesz fel a számlatulajdonos.

Jellemzően az értesítéseket nem sms-ben, hanem push üzenetben kell kérni.

Általában ezeket a csomagokat a bankok új ügyfelei kaphatják meg.

A bank által támasztott feltételeket is teljesíteni kell az ingyenességhez. (Jellemzően ilyen feltétel a számlára érkező havi jóváírás, illetve a bankkártyás vásárlások összege.)

Ezeket betartva viszont valóban teljesen ingyenes lehet a korábban említett 5 bankszámla.

Eltérések a díjmentes számláknál

Az egyes csomagoknál hasonló elvárások jelennek meg, de a kisördög a részletekben lakozik. Nézzük ezeket egyesével.

Ingyenes számlavezetéshez kapcsolódó feltételek

Az 5. és az 1. bankszámlánál a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő jóváírást kell havonta a számlára érkeztetni (jelenleg 177 400 forint). A 2. csomagnál havi 225 ezer forint jövedelem-jóváírás az elvárás. A 3. számlánál a bruttó minimálbér kétszeresének kell minden hónapban egy összegben a számlára érkeznie (aktuálisan 533 600 forint), de idén év végéig akciósan elégséges lehet havi 400 ezer forint jóváírás is. A 4. csomagnál magasabbra tették a lécet: itt a bruttó minimálbér négyszerese az elvárás minden hónapban (most 1 067 200 forint), de ez kiváltható azzal, ha a számlatulajdonosnak legalább 13 340 000 forint megtakarítása van a banknál. (Akciós jelleggel 2024. december végéig elégséges lehet havi 700 ezer forint jóváírás vagy 10 millió forint megtakarítás.)

Ingyenes bankkártya

Minden csomaghoz kapcsolódhat díjmentes bankkártya. Az 1. csomagnál a CIB VISA Inspire elektronikus bankkártya díjmentes az első két évben. A 2. csomaghoz a MasterCard Start és VISA Elektron kártyák járhatnak 3 évig díjmentesen. A 3, és a 4. csomagnál a Premium Start OKOSkártyánál az első évben nincs kibocsátói díj és éves kártyadíj sem. Az 5. csomagnál a MasterCard Standard kártya érhető el az első évben díjmentesen. A 3. és a 4. csomagnál az első év után is díjmentes lehet a bankkártya, ha megfelelő összegben vásárol a számlatulajdonos vele. Ez a 3. csomagnál évi 1,5 millió forint, a 4.-nél évi 2,5 millió forint összegű bankkártyás fizetést jelent.

Az alapvető funkciókat tekintve mindegyik kártya azonos – lehet velük készpénzt felvenni, vásárolni, a neten keresztül fizetni. Lényeges szempont tehát a díjmentesség hossza és a cserébe elvárt feltétel lehet.

Ingyenes készpénzfelvétel

Az ingyenes számla kiválasztásakor fontos lehet az is, hogy milyen áron juthat hozzá a számlatulajdonos a saját pénzéhez, mennyibe kerül a készpénzfelvétel. A jogszabály alapján mindenkinek havonta két díjmentes készpénzfelvételi lehetősége van, összesen legfeljebb 150 ezer forint összeghatárig, bármely hazai bankautomatából. (Ha egy számlát többen használnak, akkor is összesen csak 150 ezer forinthoz juthatnak hozzá költségmentesen.)

A 2. csomag ezen felül nem biztosít további lehetőségeket. Az 1. csomagnál választhat az ügyfél, hogy a jogszabályi lehetőséget használja ki, vagy inkább a bank által kínált alternatívával élne. A pénzintézet saját ATM-ét használva ugyanis havi egy alkalommal ingyenesen vehető fel pénz. Így akár 400 ezer forinthoz is hozzá lehet jutni havonta. (A két lehetőség közül azonban választani kell.) Az 5. csomagnál is van alternatívája a jogszabályban biztosított ingyenes készpénzfelvételnek. A számláról egyszer – saját vagy idejen automatát használva – díjmentesen lehet készpénzt felvenni. Ezt kihasználva havi egy alkalommal jelentősebb összeget vehet fel a számlatulajdonos. A pontos összeg függ a bankkártyalimitektől és az automata töltöttségétől is. (A két lehetőség itt sem összevonható.) A 3. és a 4. számlánál is elérhető a jogszabályi díjmentesség helyett más ingyenes lehetőség. A 3. csomagnál havi kettő, míg a 4. csomagnál havi három ingyenes készpénzelvételi lehetőség van bármely hazai bankautomatából. (Ezek sem összevonhatók a jogszabályi díjmentes lehetőséggel.) A bank a jogszabály mellett kínált ezen lehetőségeit akciós jelleggel 2024. december végéig biztosítja.

Díjmentesek átutalások

Mindegyik csomag magában foglalja a díjmentes átutalási megbízások lehetőségét, ráadásul a banki díjak mellett a tranzakciós illetéket is elengedik. A megbízási forma azonban fontos lehet. Az 5. csomagnál kizárólag a mobilapplikáción keresztül megadott megbízások ingyenesek, a többi csomagnál a netbank és a mobilapplikáción megadott átutalások is költségmentesek. A 3. és a 4. csomagokat leszámítva összeghatártól és darabszámtól függetlenül igaz a díjmentesség – a bank két számlájánál az eseti átutalások havi 1 millió forintig, míg az állandó utalások havi 500 ezer forintig ingyenesek. Az 5. csomag nem jó megoldás azok számára, akik nem szeretnének mobilapplikációt használni. A 3. és a 4. csomag pedig azok számára nem megfelelő, akik nagy összegeket utalnak havi rendszerességgel.

Értesítések: előnyben a push üzenet

Az értesítés nem rossz dolog, kiderülhet például belőle, ha valaki illetéktelenül próbálna hozzájutni a számlánkon elhelyezett összeghez. A bank azonban az sms-ek után díjat számol fel, ez jellemzően 30–50 forint üzenetenként. Van azonban alternatíva – push üzenet is kérhető a mobilapplikációba, így jóval kisebb költség mellett értesülhet mindenről a számlatulajdonos. A push üzenet a CIB, az Erste és az UniCredit fenti számlájánál ingyenes, a Raiffeisen két számlájánál pedig az sms-üzenetek díjmentesek most, egy 2024. június elsejéig tartó akció keretében. Fontos még, hogy a push üzenethez megfelelő mobilkészülék és mobilnet is szükséges. Ezek nélkül az ingyenes sms lehet a nyerő.

Díjmentességi határidő

Az egyes csomagok között lényeges különbség, hogy különböző ideig járnak hozzájuk a kedvezményes feltételek. Az 1., a 2. és az 5. csomagoknál fix, előre meghatározott időszakról beszélhetünk – az 1. és az 5. csomag két évig ingyenes, utóbbinál annyi szűkítés van, hogy a bankkártya után 4420 forintot kell fizetni a második évben. (Vagyis ez a csomag egy évig teljesen ingyenes.) A 2. csomag pedig 3 évre biztosít teljes díjmentességet. A 3. és a 4. csomagnál kicsit bonyolultabb a helyzet – előfordul, hogy valamit csak akciósan biztosít a bank átmenetileg (például az sms- értesítéseket), de a többi esetben nem beszélhetünk fix lejárati időpontról. Vagyis ezek a csomagok hosszú távon biztosíthatnak kedvező kondíciókat.

Ajándék

Nem szabad megfeledkezni a számlanyitás mellé járó ajándékról, jóváírásról sem – a díjmentes csomagoknál is lehet ugyanis ilyesmi. A 2. és az 5. csomagnál akár egyszeri 30 ezer forintot kaphatnak az érdeklődők. A 3. és a 4. csomagok mellé pedig akár 50 ezer forint jóváírás is érkezhet az új számlára.

Ezen kívül érdemes megnézni, hogy a munkaadónknak van-e speciális megállapodása valamelyik bankkal, amelyben van valamilyen kedvezményes vagy ingyenes számlavezetési megállapodás is.