Időzített bomba lehet a babaváró: gyermekvállalás után is bukható a támogatás

A babaváró hitel csapdája, hogy még a vállalt gyermek megszületése sem garancia a kamatmentes futamidőre. Válás vagy külföldre költözés esetén ugyanis ugyanúgy piaci kamatozású hitellé alakul a babaváró, mintha nem lenne gyerek, a büntetésnek csak egy részét lehet elkerülni – értékel a Bank360.hu. A válással a törlesztőrészlet az egekbe szökhet, akár a triplája is lehet a korábbinak. A magyar válási statisztikákat ismerve előbb-utóbb sokezer babaváró hitelest érheti ez a pénzügyi csapás.

A babaváró hitelesek közel kétharmada már teljesítette a kamatmentesség megtartásához szükséges gyermekvállalást – derült ki a napokban az MNB által közzétett, hitelekre vonatkozó elemzésből. Igen ám, de ez nem azt jelenti, hogy a hitel biztosan kamatmentes marad a futamidő végéig, ahhoz más feltételeknek is meg kell felelni. A rendelet szerint a kamattámogatást később, a gyermekvállalás után is el lehet veszíteni például válás esetén, vagy ha a házaspár mindkét tagja külföldre költözik a futamidő alatt – olvasható a pénzügyi portálon .

Akár triplájára is nőhet a törlesztő

Ezzel a problémával találta magát szembe az egyik hitelfelvevő is aki megosztotta a portállal a vesszőfutásának történetét. Ő a volt feleségével 2020 tavaszán vette fel a babaváró hitelt. Ekkor a felesége már állapotos volt, így kérvényezték a törlesztés felfüggesztését, ami idén tavasszal ér véget. A gyermek 2020 őszén meg is született, házasságuk azonban időközben megromlott, 2022 őszén el is váltak.

A férfi ma egyedül neveli a gyermeket, és egyedül néz szembe a válás következményeivel, köztük a babaváró kamattámogatásának az elvesztésével. A várható pluszköltségekről a folyamat során próbált minél többet megtudni a bankjában, de elmondása szerint a kapott információk nem voltak egyértelműek: egyszer azt mondták, hogy a válás nem befolyásolja a támogatást, hiszen megszületett a gyermek, másszor pedig azt, hogy a válás napjától kezdve elveszítik a kamattámogatást, és csak a válást megelőző időszakra vonatkozóan nem kell visszafizetni a támogatás.

A második ügyintézőnek volt igaza, a válást követően a hitel már nem kamattámogatott többé. Ezen az sem változtat, hogy a törlesztés szüneteltetése még mindig tart. Sőt, ez inkább ront a helyzeten. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy a moratórium, vagyis a hiteltörlesztés felfüggesztése kamatmentes hiteleknél nagyon megéri, magas kamat mellett viszont plusz költséget jelent az adósnak. A volt férj számított a törlesztőrészlet emelkedésére (az igényléskor érvényes referenciakamat alapján körülbelül 20 ezer forintos drágulással kalkulált havonta), de amit a banktól a válás bejelentése után kapott, sokkolta. Az a kalkulált törlesztőrészletnek a 2,5-szerese volt, meghaladta a 160 ezer forintot, vagyis ennyit kellene törlesztenie havonta a szüneteltetés vége után. Szemben az egy gyermek megszületése esetén válás nélkül fizetendő 46 ezer forinttal.

Hogyan jött ki ez az összeg?

A bank által kalkulált összeg még nem végleges, csupán egy tájékoztató a levél kiküldésének pillanatában érvényes referenciakamat alapján. Ez az a bizonyos ÁKK-s referenciamutató, ami 2020 tavaszán, amikor a házaspár beadta a hitelkérelmet, 1-1,5 százalék körül volt, tavaly év végén pedig már 10 százalék fölött. A bank az év végén kiküldött tájékoztatóban a magas kamattal számolt, mára ugyanez a referenciamutató 2 százalékponttal alacsonyabb, jelenleg 8,54 százalékon áll. A pontos összeget az adós csak a szüneteltetés végén fogja megtudni, amikor azt hivatalosan közli vele a bank, de a jelenlegi kamatokat figyelembe véve a törlesztő jóval 100 ezer forint fölött lesz, amit legalább öt évig kell fizetnie, mivel a babaváró hitel ötéves kamatperiódusú.

Emellett a rendelet azt is kimondja, hogy “szüneteltetés esetén az elmaradt törlesztőrészleteket a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben – a hitelintézet felhívásának kézhezvételét követő 120 napon belül – kell a hitelintézetnek megfizetni”.

Ne felejtsük el azt sem, hogy az időközben elvált házaspár még egyetlen forintot sem fizetett ki a hitelből a szüneteltetés miatt, vagyis hiába született meg a vállalt gyermek, továbbra is a teljes hitelösszegre, 10 millió forint tőkére számolják nekik a kamatot. Vagyis az alapfeltétel teljesítése ellenére a teljes kölcsönt büntetőkamattal kell visszafizetniük, aminél akkor is jobban jártak volna, ha inkább nem támogatott szabad felhasználású hitelt vesznek fel.

A büntetőkamat réme azokat is fenyegeti, akik két gyermek születését követően válnak el. Az igénybe vett kamattámogatást, illetve a második gyermek után járó gyermekvállalási támogatást, ami a fennálló tőketartozás 30 százaléka, ugyan nem kell visszafizetniük, de a fennálló tartozásra ugyanúgy rászámolják a büntetőkamatot.

A harmadik gyermek születése után a kölcsöntartozás megszűnik, feltéve, ha nincs meg nem fizetett lejárt tartozása a párnak. A kölcsön lezárása után már nem kell tartani a válás okozta babavárós plusztehertől, vagyis száz százalékosan csak az lehet nyugodt, aki teljesen kifizette a tartozását, vagy azt átvállalta az állam. Minden más esetben a válás biztosan jelentős többletterhet jelent.

A hitelek közel egyötöde babaváró hitel

A lakossági hitelállomány közel 20 százalékát mára a babaváró hitelek teszik ki, ami a program népszerűségét jelzi. A vállalt gyermek érkezése a kamatmentesség biztosítása mellett egyben azt is jelenti, hogy legalább három évre felfüggeszthető a törlesztés. Vagyis ha az igénylők kétharmadának már született gyermeke, akkor az igénylők többsége jelenleg egyáltalán nem törleszt, így a tőkeállomány sem csökken. Így fordulhat elő, hogy a teljes lakossági hitelállomány egyre nagyobb részét teszi ki a babaváró, miközben alig csökken a tőketartozás összege. Az államnak mindeközben egyre többe kerül a finanszírozás, hiszen a megemelkedett kamatok miatt sokkal több kamattámogatást kell kifizetni a bankoknak.

Az indulás óta 2105 milliárd forintot vettek fel a fiatal házaspárok, ami a maximális hitelösszeggel számolva is több mint 200 ezer házaspárt jelent. Az első igénylők számára az ötéves határidő közel másfél év múlva jár le, akkortól még többen találkozhatnak a babaváró hitel hátrányaival.

Válások márpedig lesznek

A babaváró hitelnek mérhető szerepe van a házasságok számának növekedésében, bár a növekedési folyamat már a csok 2015-ös indulásakor elkezdődött. 2019-ben, a babaváró hitel kezdő évében 28 százalékkal ugrott meg a házasságkötések száma az azt megelőző évhez képest, 2020-ban és 2021-ben pedig még többen házasodtak meg, a számok a pandémia ellenére is meghaladták 2019-es évet.

Eközben a válások száma folyamatosan csökkent vagy stagnált, egészen 2021-ig, ekkor viszont hirtelen megugrott azoknak a száma, akiknél kimondták a válást. A nagy számok törvénye alapján ez nem meglepő: ha az elmúlt években évről évre egyre többen döntöttek a házasság mellett, logikus, hogy idővel válni is többen fognak. Ez viszont azt is jelenti, hogy egyre többen lesznek kitéve annak a kockázatnak, hogy egy esetleges válás miatt elveszítik az állami támogatásokat és jelentős büntetőkamatot kell fizetniük. Hacsak a támogatások megőrzése érdekében nem maradnak jogilag házasok akkor is, ha már felbomlott a kapcsolatuk, és nem élnek együtt.

Nem mindegy, ki mikor vette fel a babavárót

A babaváró hitel feltételei többször változtak az indulás óta, ez egy ponton a büntetést is érintette: a 2022. április 28-ig igényelt babaváró kölcsönök esetében a büntetőkamat az 5 éves Államadósság Kezelő Központ átlaghozam 130%-a + 5%, 2022. április 29-től igényelt babaváró kölcsönök esetében 5 éves Államadósság Kezelő Központ átlaghozam 130%-a + 4%. Vagyis azok, akik 2022. április 29. után kötötték a szerződést, egy százalékponttal kisebb büntetésre számíthatnak.

Van kiút: a hitelkiváltás

A bajba került babavárósok előtt több út is áll, ha enyhíteni szeretnék a hitel megnövekedett terheit. Dönthetnek úgy, hogy kiváltják a kölcsönt, és inkább fizetnek egy kiszámíthatóbb, valamivel olcsóbb kölcsönt. 10 millió forintot 20 évre szabad felhasználású jelzáloghitelként akár 10,79 százalékos thm-mel is felvehet, ami jelentősen olcsóbb, mint a jelenlegi referenciakamat alapján kalkulált 15,1 százalék. Így a havi törlesztőrészlet 98 ezer forint körül lenne. Ehhez azonban ingatlanfedezetet kell adni a banknak. Dönthetnek rövidebb futamidejű személyi kölcsön mellett is, ahol a kamatszint minimálisan alacsonyabb, a rövid futamidő miatt viszont magasabb a törlesztőrészlet, illetve alacsonyabb a teljes visszafizetendő összeg – írja a Bank360.hu.