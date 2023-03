Az MNB ezt javasolja a Revolut hazai ügyfelei védelmében

Az MNB a hazai ügyfelek védelmében változatlanul szorgalmazza, hogy a Revolut Bank itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel és kellő tőkeerővel, a magyar jegybank felügyelete alá tartozó intézményként végezze tevékenységét.

A hazai bankok eközben megbízhatóan, stabilan működnek – írja a kialakult helyzetről az MNB.

Arra is kitérnek, hogy az elmúlt napokban megjelent nagy-britanniai és hazai sajtóhírek szerint a Revolut Ltd. könyvvizsgálója jelezte: fennáll a kockázat, hogy a brit társaság 2021. évi bevételi kimutatásában lényegi tévedések szerepelnek. Az auditor nem tudott az elvárt szintű megbízhatósággal meggyőződni a brit társaság tárgyévi bevételének háromnegyedéről (477 millió fontnyi, részben kriptovaluta alapú tétel), s azok akár el is térhetnek a valóságtól. A társaság könyveiben szereplő adatok könyvvizsgálói jóváhagyásának hiánya jelentős kockázati elemnek minősül bármilyen gazdasági társaság esetében, de különösen egy multinacionális pénzügyi intézménynél.

A hazai ügyfeleknek elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó litván Revolut Bank UAB (Revolut Bank), amely a Revolut Ltd. leányvállalata, jelenleg határon átnyúló intézményként, nem itthoni banki engedély birtokában tevékenykedik hazánkban. Mint arra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már korábban többször is felhívta a figyelmet, a magyarországi ügyfelek érdekeit az szolgálná, ha a Revolut Bank leánybankként működne, s tevékenységét magyarországi székhellyel, a vállalt kockázatoknak megfelelő tőkeerővel, az MNB felügyelete alatt végezné.

A Revolut Bank európai uniós székhely szerinti hatósága, a litván felügyelet korábban arról tájékoztatta az MNB-t, hogy a Bank fióktelepet (azaz nem leánybankot) kíván létesíteni Magyarországon. A fióktelep tevékenységét még nem kezdte meg, így a Revolut Bank jelenleg csupán határon átnyúló szolgáltatóként van jelen itthon. Ennek kockázatait a jegybank már szintén jelezte az ügyfeleknek.

A Revolut Bank prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletét az uniós jogszabályok szerint alapvetően a bank székhelye szerinti felügyeleti hatóság látja el.

Az MNB-t a fogyasztóvédelem terén „fogadó országbeli” felügyeletként csak korlátozott jogosítványok illetik meg: az ügyfelek érdekét, a közjót sértő ügyben elsődlegesen a litván felügyeletnél kezdeményezhet lépést.

A betétesek védelmét is a litván (és nem a magyar) betétbiztosítási rendszer garantálja.

Elszámolási vagy betétbiztosítási probléma esetén az érintett hazai fogyasztók szintén Litvániában kereshetnek jogorvoslatot.

Az MNB – mint azt több alkalommal, több fórumon is jelezte – támogatja az egyszerűbb, olcsóbb pénzügyi szolgáltatásokat lehetővé tévő fintech innovációkat, de kizárólag akkor, ha azok szavatolják a pénzügyi stabilitást és az ügyfelek biztonságát.

Emlékezetes, hogy a hazai bankpiac szereplői a közelmúlt újabb krízisei, így a pandémia hulláma, illetve az orosz-ukrán háború kitörése időszakában is folyamatosan, biztonságosan szolgálták és szolgálják ki lakossági és vállalati ügyfeleik igényeit.

A magyar bankszektor stabilitását jelző mutatói közül a konszolidált tőkemegfelelési mutató mintegy másfélszerese a 15 évvel ezelőttinek és a jegybank felügyelete alá tartozó intézmények az előírt tőkekövetelmény-szint felett még további mintegy 1500 milliárd forintot meghaladó szabad tőkével rendelkeznek. A likviditási tartalék (tehát a bankok azonnal megmozdítható, az igények kielégítésére alkalmas eszközállománya) pedig bőségesen az előírt szint feletti volumenű és mértéke hosszabb ideje érdemben nem változott.

Az MNB folyamatos felügyeléssel, éves ütemterve alapján megszabott, illetve egyéb vizsgálatokkal folyamatosan ellenőrzi a hazai hitelintézetek megbízható működését. Ez a fajta felügyelet a hazai ügyfelek védelme érdekében a Revolut Bank számára is előnyös lenne – írta a jegybank.