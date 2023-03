Nem kizárt, hogy a főnöke is hajlik rá, hogy csak heti négy nap munkát várjon el

A négynapos munkahét olyan trend, ami itthon is beszivárog a hétköznapokba, és az elvitathatatlan munkavállalói előnyökön túl a munkaerőpiacon, munkaadóként is versenyelőnyt jelenthet annak a cégnek, aki a home office mellett ezt is biztosítja. Egy friss, hazai kkv-kat kérdező felmérés szerint a vállalatok közel harmada megfontolná a rövidebb munkahét bevezetését. A felmérésből az is kiderült, hogy a mérhető hatékonyság a fő mozgatórugója ezeknek az ilyen jellegű HR újításoknak.

A Cégmenedzser Szoftver Kft. felmérése komplexen vizsgálta, hogy ebben a gazdasági nehézségekkel teli időszakban melyek a legnagyobb, kkv-kat érintő kihívások: elsődleges prioritása a vállalatoknak a megnövekedett működési költségek csökkentése (68%), de hasonlóan nagy arányban terveznek új vevőket és új piacokat is felkutatni (64%) az eredményesség növelése érdekében. Ami szintén érdekes, hogy a vállalatok majdnem felének óriási kihívás a munkavállalók megtartása, és azok elégedettségének növelése.

Vonzó is legyél, de a hatékonyság a fő cél

Nem véletlen tehát, hogy a megkérdezett szolgáltató-, gyártó- és kereskedőcégek vezetőinek háromnegyede tervez munkavállalókat érintő változtatásokat is ebben az évben. Felük a munkaerő-kihasználtság és hatékonyságnövelés érdekében, 25 százalékuk pedig azért, hogy vonzó munkáltatóként gondoljanak rájuk a leendő munkavállalók. Munkáltatói oldalról vizsgálva tehát elmondható, hogy a hr-kezdeményezések fő célja mégiscsak a vállalati szintű eredményesség fokozása.

Manapság nagyobb vonzerővel bír egy olyan munkahely, ahol a bérigények teljesülnek, és ahol a rugalmas munkavégzés – home office és a négynapos munkahét – biztosított. Itt azonban van egy ellentmondás, hiszen a munkáltatónak úgy kellene fokozni az eredményességet, hogy közben költséget is csökkentene – kommentált a felmérést késtíő cég tulajdonos-ügyvezetője, Jagodics Tamás.

Négynapos munkahét – igen, nem, talán

A friss felmérés a négynapos munkahét ötletére is rákérdezett, amely már számos hazai, sikeres tesztidőszakon van túl. A hazai kkv-k azonban egyelőre felemásan állnak a kérdéshez: 34 százalékuk már teszteli, vagy kacérkodik a bevezetéssel, 43 százalékuk bár jó ötletnek, de kivitelezhetetlennek tartja saját iparágában (jellemzően a gyártó cégek), 23 százalékuk viszont egyáltalán nem hisz benne.

A felmérés készítői szerint az a vállalat fogja jó eséllyel meglépni a négynapos munkahéthez hasonló, rendszerszintű hr-változtatásokat, amely már az első pillanattól tudja mérni tudja annak eredményeit, és azokat hatékonyságnövelésre képes fordítani.

A 300 fős felmérés hazai kkv-s felsővezetők körében készült, 2023 februárjában.