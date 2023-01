42 milliót kell fizetni egy szolnoki posta újranyitásáért

A Magyar Posta Zrt. október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, illetve energiafelhasználása csökkentése érdekében november 12-étől 210 település 366 postahivatalát zárja be ideiglenesen. Azon a 101 településen, ahol több szolgáltatóhely működik, a fennmaradók vették át a feladatokat, és úgy tudni, a bezárt intézményekben dolgozókat is. Azon a 109 településen pedig, ahol nincs másik – nyitva tartó – hivatal, mobilpostát állítottak szolgálatba. Számos önkormányzat jelezte, hogy nem értenek egyet a bezárásokkal, és mint kiderült, kezdeményezték is a postánál az újranyitást.

Az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján az állami cég január 2-án büszkén közölte, hogy 32 településen újra kinyit 45 korábban bezárt postahelyet. Az „önkormányzatokkal kötött megállapodás” azt jelenti, hogy a településeknek meg kellett állapodniuk a postával, mennyit fizetnek azért, hogy a postahelyek újra kinyissanak.

Közleményükben kiemelték, hogy így is több hivatal van nyitva, mint az előírt minimum, és hogy a cég új vezetősége az elmúlt másfél hónapban intenzív és konstruktív egyeztetéseket folytatott a postahelyekről. Ahol a települések vállalták, hogy az üzemelésre vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, ott megállapodás született a további működésről.

Kíváncsiak lettünk volna arra, hogy mekkora összegeket kell fizetniük a településeknek, és mi alapján állapították meg, melyik önkormányzatnak mennyit kell térítenie, az összegeket pontosan mire fogja fordítani a posta, és mi lesz, ha lejárnak ezek a megállapodások. Az állami cég azonban többszöri kérésünkre sem válaszolt.

Az aktuálisan működő postákról a cég weboldalán a postakereső menüpontban lehet tájékozódni. Mivel külön listát nem találtunk az újranyitott egységekről, végigmentünk a bezártakon, és megnéztük, közülük aktuálisan melyik van nyitva. Ez alapján megkerestünk néhány önkormányzatot – olyat is, ahol nyitottak ki bezárt postát, és olyat is, ahol nem –, hogy megtudjuk, milyen áldozatot kell hozniuk az újranyitásért.

Gamáson a falusiak anyagi támogatása is kellene

Két olyan falut is találtunk, ahol a beállított mobilposta helyett ismét nyitva lehet a hivatal, Királyhegyesen és Gamáson. Mindkét önkormányzatot kerestük, de nem válaszoltak. Viszont Gamás weboldalán találtunk információt az újranyitásról. A gamásiak számára a polgármester megfogalmazása szerint„karácsonyi ajándékkal” ért fel a posta újranyitása. Tóth Péter polgármester azt írta, náluk aláírásgyűjtés is volt az újbóli beüzemelés érdekében – 540-en támogatták is a tervet. (A népesség.hu becslése szerint Gamáson 2023-ban 694 fő körül lehet a lakosok száma.) A polgármester szerint „önkormányzatuk mindent megtett, hogy a településen élők megkapják azt a postai szolgáltatást, amihez hozzászoktak, amire egy normális élethez szükség van.”

Gamás vállalta a Magyar Posta feltételét, hogy újranyissák a november 12-e óta szünetelő postájukat. Azt is közölte a polgármester, hogy ehhez 5 890 260 forint „támogatást” kell az önkormányzatnak fizetnie az állami cég felé. Posztjából az is kiderül, hogy a nagyon magas összeg előteremtéséhez szükségük van a lakosság támogatására is.

Szolnokon az önkormányzat ki tudja fizetni

Szolnokon, az 5-ös számú postát nyitották újra, a másik hat bezárt intézményen egyelőre marad a lakat. Az önkormányzat kereste meg az állami céget az újranyitás végett, és a szerződésben foglaltak szerint 42 millió forintot kell fizetniük, de mint hangsúlyozták, ez nem támogatás (ahogy a Gamásiak írták), hanem szolgáltatást vásároltak. Hozzátették, támogatás nem is lehetséges a posta esetében az uniós szabályok miatt.

Hogy pontosan mire kérte a posta ezt az összeget, arra nem reagáltak. Annyit tudtunk még meg, hogy a megkötött szerződés határozatlan idejű, és a 42 millió forint egy éves szolgáltatás díja, amit negyedéves részletekben kell megfizetniük. Szolnokon az önkormányzat saját költségvetéséből fizeti ezt a díjat. A kinyitott 5-ös számú postahely a korábbi működési rendje szerint üzemel. Az önkormányzat úgy tudja, ugyanazok a munkavállalók dolgoznak ott, akik korábban is. Azért tartotta fontosnak éppen az 5-ös számú hivatal újranyitását, mert abban a városrészben, ahol a postahely található, több mint húszezer ember él, és a közelben nincs másik posta.

Kezdeményezték a bezárt másik hat egység újranyitását is – még tárgyalásban állnak a Magyar Posta Zrt.-vel. Fölvetődött például a közeli Coop-boltokkal közös üzemeltetés – erre van is példa a városban, vagyis van, ahol a posta a Coop-boltban bérel üzlethelyiséget. Szolnokon valamivel több mint 67 ezren élnek.

Kerestük a győri önkormányzatot is – a városban újranyitották a 6-os, a 7-es és a 9-es számú postát, és mint kiderült, a bezárt másik két egység (13-as és 4-es) újranyitását is kezdeményezték. A tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek lapunkkal, türelmet kértek a tárgyalások lezárásáig.

Debrecenben újranyitották a 13-as és az 5-ös számú postát, de további nyolcat nem – az önkormányzat nem válaszolt megkeresésünkre. Balatonfüreden ismét fogadja az ügyfeleket az arácsi posta, de az 1-es számú (Zsigmond utca 14.) a postai kereső szerint nem üzemel – tőlük sem futott még be válasz a részletekről.

Ahol továbbra sincs nyitás

Szegeden nem nyitották újra a bezárt 12 szolgáltató hely egyikét sem, és Nyíregyházán is mind a 7 bezárt postán maradt a lakat. Nem volt újranyitás Budapest harmadik kerületében sem. A kerületi önkormányzat megkeresésünkre azt írta, megdöbbenéssel fogadták a bezárások hírét, mert a lakosság számára nyújtott szolgáltatások körének szűkülését elfogadhatatlannak tartják. Ezért dr. Kiss László Óbuda-Békásmegyer polgármestere azonnali tárgyalásokba kezdett az állami céggel, hogy megoldás születhessen az ügyben. A tárgyalások eredményéről be fognak számolni.

Azt is írták, hogy a (már korábban, október 8-án) bezárt Pók utcai posta bezárását a Magyar Posta véglegesnek tekinti, ám a kerület vezetése ezt nem fogadja el. Úgy gondolják, szükség van erre is, így erről, illetve a csillagvári szolgáltatáshelyek ügyéről is tárgyalni akarnak.

A jelenlegi áldatlan állapotok miatt szeretnék elérni, hogy a Madzsar József utcai posta nyitvatartási idejét hosszabbítsák meg, hogy a kerület lakossága legalább itt a normál munkaidőn kívül is intézhesse ügyeit. Ezzel kapcsolatban levélben kereste meg a Balczó Barnabást, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatóját.