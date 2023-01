A Fitch kritikájában is megtalálta a jót a kormány

Bár a hitelminősítő negatívra módosította az államadós-osztályzat kilátását, a Pénzügyminisztérium szerint az a fontos, hogy még befektetésre ajánlja Magyarországot.

Negatívra módosította az eddigi stabilról a devizában denominált hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek „BBB” szintű, befektetési ajánlású besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő egyidejűleg megerősítette az osztályzatot. Döntése indoklásában úgy fogalmaz, hogy a magasabb globális kamatszintekkel, a kilengésekre hajlamos energiaárakkal és a fő kereskedelmi partnerek keresletének gyengülésével jellemzett keményebb nemzetközi környezetben kitűnnek „a politikai megfontolások által befolyásolt” szakpolitikai elegy sérülékenységei, írja az MTI.

A Fitch Ratings hangsúlyozta, a magyar infláció a legmagasabbak között van a cég által államadós-besorolásokkal ellátott összes gazdaság között, az ársapkák nem bizonyultak hatékonynak, de növelték az államháztartás költségeit. A cég várakozása szerint a GDP növekedési üteme idén 0,4 százalékra lassul a tavalyi évre valószínűsíthető 4,7 százalékról, egyebek mellett azért, mert a továbbra is magas infláció, a csökkenő reálbérek és a gyenge fogyasztói hangulat miatt várhatóan csökken a háztartások fogyasztása.

A hitelminősítő szerint az átlagos magyarországi infláció az idei év egészében 17,6 százalék lesz, meghaladja a cég által hasonló besorolással nyilvántartott gazdaságok idei átlagos inflációjának 5,7 százalékra valószínűsíthető mediánütemét. A cég év végére meredeken lassuló inflációra számít. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a magyar bankrendszer továbbra is stabil, nyereségessége az idén várhatóan javul a tavalyihoz képest, bár az eszközminőség mérsékelten romolhat.

A Pénzügyminisztérium ebből azt emelte ki, hogy a veszélyes nemzetközi környezet miatt döntöttek így, de maradt a befektetésre ajánlott besorolása és a hitelminősítő pozitívan értékelte, hogy a kormány jelentősen csökkenti az államadósságot és az államháztartási hiányt, a Fitch úgy látja, hogy Magyarország elkerüli a recessziót: 2022-ben 4,7%-os, az idei évben pedig 0,4%-os GDP-növekedésre számít. A tárca szerint a mostani kilátás-módosítás azt mutatja, hogy

az Európai Bizottság által keltett politikai viták, a háború és a szankciós energiaválság okozta bizonytalanságok a hitelminősítői értékelésekben is megjelennek, kiemelten a régiós országokban. A Fitch Ratings Csehország és Szlovákia esetében is stabilról negatívra rontotta minősítésük kilátásait, nagyrészt a régiós energiapiaci bizonytalanságok miatt, illetve az alternatív gázforrásokhoz való hozzáférés alapján.

Mint írták, Magyarország a baloldali kormányzás gazdasági kudarca miatt befektetésre nem ajánlott kategóriába került több hitelminősítőnél is, de az Orbán-kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként 2016/2017-től kezdődően több felminősítés is történt. Az elmúlt évtized munkájának köszönhető, hogy a világjárvány után és a háború idején is mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot.