Nem minden hitelnél véd a vállalkozói kamatstop

A kormány november 15-étől léptette életbe a vállalkozói kamatstopot, 2023. június 30-áig, a kis- és közepes vállalkozások megsegítése céljából. De nem minden kisvállalkozásnak jelent segítséget ez az intézkedés, például akkor sem, ha a kisvállalkozásnak csak folyószámlahitele van.

Olvasónknak kisvállalkozása van, örömmel fogadta a drasztikus energiaár-emelkedés mellett bejelentett kamatstopot. Abban a hiszemben volt, hogy ez nekik is segítséget jelent majd, ám a bankszámlakivonatukat megnézve kiderült számukra, hogy a folyószámlahitelekre nem terjed ki a vállalkozói kamatstop. Márpedig nekik csak folyószámlahitelük van, így nekik és olvasónk feltevése szerint még rengeteg vállalkozás számára nem elérhető a kormányzati segítség.

A Bankmonitor először is összefoglalta lapunknak, hogy melyik kkv-hitelekre érvényes a vállalkozói kamatstop, és melyik hitelekre nem.

Csak forint hitelekre lehet érvényes a vállalkozói kamatsop. Vagyis egy euróhitel kamata szabadon emelkedhet.

Csak a piaci kamatozású kölcsönökre lehet érvényes, így például a Széchenyi Kártya keretében adott kölcsönökre nem érvényes a konstrukció.

Kizárólag változó kamatozású kölcsönökre szól a lehetőség, azaz azon kölcsönökre terjed ki, amelyek kamata éven belül változhat. Ilyenek jellemzően a BUBOR értékéhez kötött kamatozású konstrukciók.

A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretekre nem érvényes a kamatstop: vagyis, ahogy olvasónk is észlelte, a folyószámlahitelekre nem.

A vállalkozói kamatstopot a 2022. június 28-án érvényes referenciamutató értékhez fixálták, vagyis az akkor érvényes BUBOR értéke az irányadó az érintett kölcsönöknél. Így az alábbi kedvezményt jelentheti a kamatstop egy vállalkozásnak:

1 havi BUBOR értéke június 28-án 7,32% – a mutató aktuális értéke 16,79%.

3 havi BUBOR értéke június 28-án 7,77% – aktuális értéke 16,20%.

6 havi BUBOR értéke június 28-án 8,26% – aktuális értéke 15,57%.

12 havi BUBOR értéke június 28-án 8,68% – aktuális értéke 15,17%.

Ebből is látszik, hogy a kamatstopnak érdemi kamatcsökkentő hatása van, hiszen a felsorolt, érintett hitelek kamatát 6,49–9,47 százalékponttal mérsékli a kamatstop a jelenlegi hozamok mellett.

Azzal kapcsolatban, hogy a folyószámlahitelekre nem érvényes a kamatstop, Argyelán József a portál szakértője azt írta, nem szabad elfelejteni, hogy a konstrukció is teljesen másképp működik, mint egy normál hitel. A folyószámlahitel egy hitelkeret, melyet többször is kihasználhatunk, viszont az aktuális lehívás előtt már ismerjük az aktuális piaci viszonyokat, kamatszintet. Aki tehát most hív le a keretéből, az tudja, hogy mekkora kamatra számíthat. Persze azok a cégek, vállalkozások, amelyek ráálltak a folyószámlahitel használatára, nem tudnak könnyen átállni más forrásra – tette hozzá.