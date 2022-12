A hosszú igazgatási szünet lassíthatja a lakásvásárlásokat

Lassíthatja a lakásvásárlási ügyintézést, hogy a kormány- és földhivatalokban csak korlátozottan lehet ügyet intézni igazgatási szünet miatt december 22. és 2023. január 9. között – hívta fel a figyelmet Bankmonitor.hu.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben rámutatnak: az ügyfélfogadás szüneteltetésével az adásvételi szerződésekkel, hiteligénylésekkel összefüggő ügyintézési idő is elhúzódhat. Ezért az adásvételi és a lakáshitel szerződést egyaránt be kell nyújtani a területileg illetékes földhivatalba annak érdekében, hogy a változások rákerüljenek az ingatlan tulajdoni lapjára, ennek hiányában a kölcsönt nem folyósítja a bank.

A földhivataloknál még 2023. január 9. is szünnap lesz, ezért személyes ügyintézésre legkorábban január 10-én lesz lehetőség. A földhivataloknál ugyanakkor az igazgatási szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-én dolgozza fel, így ezeket a tulajdoni lapon is január 9-i dátummal teszi széljegyre – tették hozzá.

A Bankmonitor szerint érdemes 2 hónapos határidővel kötni az adásvételi szerződést, hogy a szünnapokat is figyelembe véve a fizetésre elég idő legyen. Fokozottan kell figyelniük azoknak, akik korábban kötöttek adásvételi szerződéseket, és a fizetési határidő az igazgatási szünet idejére esik – jegyezték meg.

A kormányhivatalok közül 60 intézményben az igazgatási szünet alatt is lesz személyes ügyintézésre lehetőség – tájékoztattak, jelezve: ez azért fontos, mert számos lakástámogatási lehetőségnél szükség lehet olyan dokumentumra, amelyet alapesetben a kormányhivataltól lehet kikérni. E támogatásoknál az igazgatási szünetet mindenképpen be kell kalkulálni a dokumentumok beszerzési idejébe – figyelmeztettek. Példaként említették a Babaváró hitelt, amelynél a hitelszerződést december végéig meg kell kötni, vagyis a teljes banki bírálatnak le kell zárulnia az év végéig. Ehhez a Bankmonitor számításai szerint legkésőbb december közepéig be kell adni a kérelmet. Nehéz helyzetbe kerülhetnek a falusi csok-ot választók is, ugyanis ezt a konstrukciót december végéig lehet igényelni, és eddig az időpontig be kell nyújtani a hiánytalan kérelmet a bank felé.