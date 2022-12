Hónapokig tarthat az üzemanyag-ellátás helyreállása

A szakemberek szerint a kormány az utolsó pillanatban döntött a hatósági ár kivezetéséről.

Az InfoRádióban a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta, az biztos, hogy folyamatosan javulni fog az ellátás, de az ársapka bevezetése előtti színvonalat hosszú idő múlva lehet csak újra elérni. Grád Ottó arra számít, hogy a kedd esti kormánydöntés után várhatóan a fogyasztásban is elindul a konszolidáció, a visszatérés a normál szintre, mert az elmúlt napokban olyan extrém terhelés volt a kutakon, amelynek képtelenség volt megfelelni.

A szakember szerint a kormány még a piac teljes összedőlése előtt döntött úgy, hogy kivezeti a hatósági árat, így az importőrök is visszatérhetnek a magyar piacra, elindulhatnak a szállítások a tradicionális forrásokból, a környező finomítókból. Ez a visszaállás is időt igényel azonban, egyelőre csak korlátozott mennyiségek érkezhetnek, mert a logisztikai kapacitásokat is újra fel kell majd építeni.

Grád Ottó szerint ez hosszú távú folyamat lehet, akár hónapokat is igénybe vehet, hogy újra a két évvel ezelőtti viszonyokat tudják biztosítani a töltőállomásokon. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az importőröknek létkérdés, hogy újrainduljon az üzemanyagok behozatala, de ehhez a rendelkezésre álló üzemanyag-mennyiség mellett megfelelő közúti, vasúti, folyami szállítókapacitások kellenek, ezeket kell 13 hónap után újraépíteni. Grád Ottó arra is figyelmeztetett, hogy a vízi szállításnál az is fontos, hogy a Duna vízállásának függvényében indíthatók uszályok Magyarország felé.

Az Indexnek hasonlóan értékelte a helyzetet a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke. Egri Gábor úgy vélte,

a kormány most a szakadék széléről az utolsó pillanatban rántotta el kormányt.

Szerinte az elmúlt időszak nagyon fontos tanulsága, hogy a kormánynak és az ellenzéknek is be kell fejeznie a kommunikáción alapuló politizálást, a teljes magyar politikai elitnek el kell azon gondolkodnia, hogy a reálfolyamatokat kell alapul venni.

Az FBSZ elnöke szintén úgy vélte, az országos üzemanyag-ellátás helyreállítása sok időbe telik, hiszen míg a Mol 7 milliárd forintnyi nyereséget termelt ebben az időszakban, a kis benzinkutak becsődöltek, jelenleg pedig nem árverseny van, hanem ellátási. Szerinte az egészséges egyensúly februárra állhat vissza a piacon.