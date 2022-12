Több ezer család megélhetését biztosítja Európa legnagyobb biofinomító üzeme Dunaföldváron

Évi mintegy 1,2 millió tonna kukoricát vásárol fel magyar gazdáktól és 4,9 milliárd eurós összesített hozzájárulása van a magyar GDP-hez a dunaföldvári Pannonia Biónak. Számokban a Közép Duna-menti régió gazdasági motorja.

Ez Európa legnagyobb, egy telephelyen található biofinomító üzeme, amely a termelési hatékonyságot illetően is a világ élmezőnyéhez tartozik. Világszínvonalú termelési eljárásokat alkalmaz és élen jár az új bioalapú technológiák fejlesztésében is a Tolna megyei Dunaföldváron üzemelő Pannonia Bio biofinomító. A termelés 2012-ben indult útjára, az azóta eltelt időszakban nemcsak közel háromszorosára emelte termelőkapacitását a cég, hanem új termékekkel is bővítette kínálatát. A számok önmagukért beszélnek.

1,2 millió tonna felvásárolt kukorica évente

A Duna nyugati partján, több mint 40 hektáros területen található finomító évente több mint 1 millió tonna, magyar gazdáktól vásárolt kukoricát dolgoz fel, és a legkorszerűbb termelési technológiák felhasználásával állítja elő biomassza alapú termékeit. Ezzel a cég tervezhető egzisztenciát biztosít több mint ötszáz agrártermelő partnerének. A Pannonia Bio a gazdálkodók számára a termények helyi felvásárlásának előnyét ajánlja, kiszámítható, biztos keresletet biztosítva a magyar kukoricapiacon.

Több százezer tonna fehérjében gazdag takarmány, térhódítás az élelmiszeripari fehérjék piacán

A Pannonia Bio éves szinten több száz ezer tonna fehérjében gazdag takarmányt, több mint 500 millió liter bioetanolt és 15 ezer tonna feletti mennyiségű kukoricaolajat termel. Az állati takarmány előállítása hozzájárul az európai élelmiszerbiztonsághoz, míg a Pannonia Bio etanolja – a benzinhez viszonyítva – 70 százalékkal alacsonyabb üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) kibocsátása révén védi a környezetet. Emellett a vállalat rövid időn belül üzembe helyezi a 60 ezer tonna kapacitású árpafehérje-koncentrum előállítására képes gyártósorát, amellyel – a megtermelt kukoricafehérjét is ide számítva – nem kevesebb mint egymilliárd vegán burger előállításához elegendő élelmiszeripari minőségű fehérjét fognak tudni előállítani. Az árpaüzem a világ 10 legnagyobb ilyen létesítményeinek egyike lesz.

Export több mint 30 országba

Az üzem telephelyéhez tartozik egy kikötő, amit a Dunáról uszállyal lehet megközelíteni, illetve közúti és vasúti összeköttetés is rendelkezésre áll a termékek Európába, valamint a kontinensen kívüli szállításához. A hatékony, több mint 30 országba történő disztribúciót koordináló szállítmányozási hálózatot egy logisztikai csapat irányítja. A létesítmények között megtalálhatók az egész évben használható, alacsony költségű uszályos szállítást szolgáló dokkok, teherautó rakodódokkok, valamint egy külön iparvágány is.

Megélhetés biztosítása ötezer család számára

A vállalat jelenleg közel 400 Közép Duna-menti régióban élő családnak ad közvetlenül megélhetést, közvetetten pedig legalább hatezer vidéki munkahely fenntartását teszi lehetővé. A gyár fennállása óta jelentős mértékben emelte az életszínvonalat a környezetében, mivel állandó munkahelyeket hozott létre, mérsékelni tudta a munkanélküliséget és az elvándorlást, fejlődést hozott a helyi közszolgáltatásoknak, továbbá az átlagos jövedelemszintre is pozitívan hatottak. Az elmúlt években tapasztalható fejlődés a munkalehetőségek és munkabéreket illetően pozitív irányba billentette a vándorlás mérlegét, ezáltal Magyarország fejlettebb városai közé emelve Dunaföldvárt. A Pannonia Bio szeptember elején ráadásul úgy döntött, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az év végi béremelés egy részét előre hozza, ezzel is segítve munkavállalóit.

1 milliárd eurós hozzájárulás a magyar GDP-hez

A Pannonia Bio Zrt.-nél folytonos az innováció, az üzem energiahatékonysága, hozama és volumene évente 10 százalékkal növekszik. Ezek a fejlesztések tovább javítják a biofinomító működésének fenntarthatóságát, amely egyaránt hozzájárul a cég hosszú távú sikeréhez és a régió fejlődéséhez is. A vállalat folyamatosan keresi a lehetőséget a helyi partnerekkel kiépített kapcsolatok erősítésére, a magyar GDP-hez pedig éves szinten 1 milliárd euróval járul hozzá.