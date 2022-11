Jellinek a Fortenova-ügyről: Oda szeretünk menni, ahol szívesen látnak minket

„Továbbra is érdeklődünk a Fortenova megvétele iránt, egyelőre figyeljük a horvátországi fejleményeket” – válaszolta lapunknak Jellinek Dániel milliárdos, aki Horvátország legnagyobb vállalatára, a Fortenova csoportra még tavasszal tett vételi ajánlatot, de a múlt héten váratlanul kiderült, hogy kútba esett a gigaüzlet, az orosz Sberbank egy dubaji sejknek adta el a részvényeit.

Azt már egy ideje lehetett tudni, hogy a Jellinek-féle Indotek versenytársat kapott, ringbe szálltak a Fortonováért a horvát nyugdíjalapok, és ez állítólag megfelelt a horvát kormány kívánságának. Jellinek erről annyit mondott:

1,5-2 hónapja érzékeltük, hogy a horvátok a helyi nyugdíjalapok befektetését preferálnák a cégbe az Indotek helyett. Oda szeretünk menni, ahol szívesen látnak minket, így hátrébb léptünk, ameddig ki nem derül, hogy sikerül-e nekik az elképzeléseiket megvalósítani. Most úgy tűnik, nem sikerült. Akkor is és most, az arab befektető megjelenése után, is jeleztük, hogy változatlanul érdeklődünk a Fortenova iránt, folyamatosan tárgyalunk az ügyletről, de a szankciós szabályokat és azok szellemét is be kell tartanunk.