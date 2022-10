Az OTP alaposan átszabta lakáshitelezését

Nagy változtatást hajtott végre az OTP a lakáshitelezésben. Október 26-ától, szerdától nem kínál 5 és 10 éves kamatperiódusú jelzálogkölcsönöket, csak végig fix kamatozással lehet nála piaci lakáshitelt felvenni. A magas kamatok miatt ezek a konstrukciók váltak a legolcsóbbá a piacon, így a piacvezető lépését más bank is követheti – írta a Bank360.

Hazánk legnagyobb pénzintézete, az OTP Bank kivezeti számos lakáshitel termékét és már csak az új, egyszerűsített palettából választhatnak az érdeklődők. Aggodalomra semmi ok, a pénzintézet eddigi legolcsóbb lakáshitelei ezután is megmaradnak – fogalmazott a Bankmonitor.

A hivatalos hirdetményben közzétett változások szerint a módosítás a piaci kamatozású, lakáscélú és a szabadfelhasználású jelzálogkölcsönök mellett a kamattámogatott lakáshiteleket is érintik. A változás értelmében piaci kamatozású jelzáloghitelt az OTP mostantól csak a teljes futamidő alatt fix kamattal kínál. Az 5 és 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek értékesítését felfüggesztették, ilyeneket már nem lehet igényelni a banknál.

A kivezetésre kerülő kölcsönök:

Fix5, vagyis az ötéves kamatperiódusú ingatlanhiteleket, ideértve a hagyományos és a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket, illetve a szabad felhasználású jelzáloghiteleket,

Fix10, vagyis a 10 éves kamatperiódusú jelzáloghiteleket, ami szintén érinti a lakáscélú és a szabad felhasználású konstrukciókat is,

OTP Otthonteremtési Lakáshitelek (341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben rögzített otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáshitelt, ami a mostani otthonteremtési kölcsön elődjeként működött,

az öt és tízéves kamatperiódusú Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek,

Fix5 és Fix10 ingatlanlízing termékeket.

A piaci kamatozású lakáshitelek közül a futamidő végéig fix kamatozású kölcsön továbbra is elérhető az OTP Banknál. Ez igaz a normál piaci hitelekre és a piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekre egyaránt. Vagyis a lakásvásárlók körében legnépszerűbb és a pénzintézetnél eddig legolcsóbb kölcsöntípus továbbra is elérhető. A fix 3 százalékos kamatú fogyasztóbarát csok-hitel szintén továbbra is elérhető maradt.

A lépés hátterében az állhat, hogy a szárnyaló kamatok miatt mostanra a végig fix kamatú lakáshitelek váltak a legolcsóbbá a piacon, mivel a 10, de különösen az 5 éves kamatperiódusú kölcsönök induló kamatát a jelenlegi magas kamatok jobban megemelték.

Az ötéves kamatperiódusú hitelek közül csak két, állami kamattámogatással kínált jelzáloghitel maradt meg az OTP-nél. Az egyik a csok mellé igényelhető Otthonteremtési Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel. Az ötéves kamatperiódus ennél a hitelnél arra az esetre vonatkozik, ha a hitelt felvevők nem teljesítik a csok feltételeit, ebben az esetben ugyanis ez a kölcsön is piaci kamatozásúvá válik.

Ugyanez igaz a jelenlegi szabályok szerint már csak december 31-ig élő otthonfelújítási támogatás előfinanszírozásához igénybe vehető lakásfelújítási kölcsönre. Ennek is 3 százalék a fix kamata a futamidő végéig, és csak akkor változik a hitel 5 éves periódusú, piaci kamatozású kölcsönné, ha az igénylő nem teljesíti a támogatás feltételeit.