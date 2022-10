Riasztást adott ki a hatóság a tűzifa-vásárlóknak

A tűzifa iránti rendkívül nagy kereslet miatt a csalók is aktívabbá váltak. A fokozott hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően a hivatalos hirdetőfelületeken jelentősen szűkült a mozgásterük, ezért egyre többen próbálnak szerencsét a Facebook Market Place-n. A Nébih szerint a közzétett hirdetések csaknem 90 százaléka valamilyen szempontból aggályos.

A hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a közösségi médiában sok esetben fiktív profillal, a hirdető azonosítására alkalmas adatok nélkül, olykor irreálisan alacsony áron kínálják eladásra a tűzifát. Kockázatossága miatt a „facebookos” tűzifavásárlás alapvetően nem, de legalábbis kellő körültekintéssel ajánlott!

A legnagyobb hazai hirdetési portálok üzemeltetői mára megértették és támogatják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azon törekvését, hogy minél hatékonyabban szűrjék ki a jogszerűtlen hirdetéseket. Noha a hirdetési portálok megkövetelik a hirdető egyértelmű azonosítását, a közösségi felületeken sajnos még mindig szabályozatlan a hirdetés rendje, s ebből adódóan az ott közzétett hirdetések ellenőrzése, tisztítása is bonyolultabb feladat. Mindezzel sajnos a csalók is tisztában vannak.

A visszaélések kiszűrése érdekében a Nébih EUTR ellenőrei fokozottan vizsgálják a Facebookon megjelentő tűzifahirdetéseket. Elszomorító tapasztalat, hogy az eddig ellenőrzött mintegy hatezer hirdetés csaknem 90 százaléka jogsértőnek bizonyul, mivel nem tartalmazza a hirdető azonosítását biztosító EUTR technikai azonosítószámot, illetve bármilyen más azonosításra alkalmas adatot. Sok esetben az is gyanítható, hogy a hirdető nem valós személy vagy vállalkozás, hanem fiktív profillal hirdet, ami szintén erős jele a visszaélés veszélyének.

Tény, hogy a tűzifa iránti kereslet növekedése miatt annak ára is felszökött, ennek tudatában viszont különösen gyanút keltő, ha valaki irreálisan alacsony áron kínálja eladásra a tüzelőt. A hatóság azt javasolja, hogy bármilyen csalogatóan olcsó a fa, az ilyen hirdetőt inkább eleve kerüljék el! Ha pedig valaki mégis úgy dönt, hogy a Facebookról szerzi be a kályhába valót, ügyeljen arra, hogy kizárólag legálisan működő kereskedőtől vásároljon, akinek a Facebook-hirdetése is tartalmazza az EUTR számot, valamint a legtöbb esetben a saját honlap elérhetőségét is.

A hatóság 15 pontban gyűjtötte egybe a tűzifavásárláskor szem előtt tartandó legfontosabb szabályokat. A kisokos itt érhető el.