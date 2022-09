A Coop folyamatosan fejleszt és ígéri: nem rajtuk fog múlni Magyarország élelmiszer-ellátása

A Coop Rally Magyarország keleti részét bejárva hívta fel a szakma és a vásárlók figyelmét arra, hogy a minőségi magyar termékek nem csak a biztonságos élelmiszer ellátásnak, de a magyar gazdaság erősödésének is garanciája. A kétnapos a szakmai rendezvényt immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg.

A magyar termékben magyar alapanyag, magyar munkaerő és magyar szakértelem jelenik meg, ebből lesz vásárlóerő, ebből lesz később vásárló, mindez pedig különösen fontos egy ilyen időszakban, amikor az ellátás biztonsága is fontos kérdéssé vált. Nem rajtunk fog múlni Magyarország élelmiszer-ellátása

– fogalmazott a szeptember 7-8. között, csaknem száz hazai cég részvételével lezajlott 16. Coop Rally rajtja előtt Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke.

A Coop Rally mezőnye Hatvanból elindulva, majd debreceni befutóval idén két húsüzemet, egy tejüzemet, egy ásványvíz- és üdítőitalgyártó üzemet, egy pékséget és egy borászatot, valamint két COOP üzletet keresett fel. A versenyt a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. csapata nyerte, míg az Agrárminisztérium különdíját Master Good Kft. csapata kapta meg.

Folytatódnak a fejlesztések

A Coop elkötelezett abban, hogy a jelenlegi gazdasásági nehézségek közepette – amikor az üzletek működtetéséhez szükséges energia költségeit nagyon nehéz kigazdálkodni – folytassa a megkezdett fejlesztéseket, hiszen az ország 1450 településén 2300 üzletet működtetnek és további 2000 kisboltot látnak el, 20 ezer embernek és 400 magyar kkv-nak nyújtanak megélhetést, miközben naponta másfél millió vásárlót friss élelmiszerrel szolgálnak ki. Az egyik fontos irány a kisboltok fejlesztése, amelyet a Magyar Falu Program keretében az állam is támogat. Eddig 461, kétezer fősnél kisebb településen, összesen 25-30 milliárdos önrész mellett 9,1 milliárd forint értékű támogatással valósultak meg fejlesztések, ezek részeként 88 helyen kispostai szolgáltatás is elérhetővé válik a Coop boltjaiban.

Szélesebb választék

A fejlesztéseknél a pályázatok elnyerése óta megnövekedett költségeket is állja a társaság, így a drágulás nem állhatja útját a tervek megvalósításának. A Coop vezetése reméli, hogy a megnövekedő üzemeltetési költségek ellenére működőképesek maradnak hosszabb távon is ezek a boltok. A fejlesztés másik irányaként a Coop Csoport vezetése döntött egy magasabb színvonalú boltkategória létrehozásáról is. Pekó László elmondta: Coop Szuper Plusz üzletből jelenleg 42 működik országszerte, ezek kialakításánál a szélesebb választék mellett a gyors, kényelmes bevásárlást lehetővé tevő innovációk és a környezettudatos technológia is fontos szerepet kapott. Ezek mellett reagálva a jelenlegi kihívásokra a társaság folytatja energiahatékonysági beruházásait, többek között az idei év végére több mint 400 egységükön működik majd napelemrendszer.

Magyar vállalkozás a magyar társadalomért

A CO-OP Hungary Zrt. felelős vállalat, gyökereiből adódón múltja-jelene-jövője Magyarországon van. Működése során visszaad a társadalomnak. A kereskedelmi lánc országos társadalmi felelősségvállalási programjában egyedülállóként emelkedik ki 2006 óta a hazai élelmiszertermelést középpontba állító „Coop Rally, a minőségi magyar termékekért” szakmai program. A Coop 1996 óta támogatja a Magyar Olimpiai Bizottságot, 2021-től stratégiai partnerként, amelynek keretében segíti a Magyar Olimpiai Csapat felkészülését, és népszerűsíti az olimpiai eszmét. A Coop Segély Alapítvány 2010 óta több mint 150 millió forint értékű, csaknem 400 tonna élelmiszer adománnyal segítette az önhibájukon kívül bajba jutott embereket és az állami gondozásban nevelkedő különleges ellátást igénylő gyermekeket.

Az üzletlánc regionális és lokális szinten is szerepet vállal az emberek mindennapjaiban, támogatja az önkormányzati-, kulturális- és sport szervezeteket, rendezvényeket. Emellett a hálózat vezetői aktív szerepet vállalnak a helyi közéletben és részt vesznek a gazdasági környezet alakításában és a vállalkozások érdekképviseletében.