Budapest egy fél metrót is kaphatna, csak kevesebb pusztítással

Léteznek alternatívái a Déli Körvasút fákat, lakosokat nem kímélő felújításának, állítják a civilek, akik szerint Vitézy Dávid csúsztat a fővárossal kialakult vitában.

Kiújult a politikailag is terhelt vita, ami arról szól, hogy hol vágjanak át a Dunán a tehervonatok. Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön jelentette be hogy Budapestet elkerülő új vasúti teherforgalmi vonal előkészítését kezdeményezik a kormánynál, vagyis azt, hogy kezdjék el a fővárost elkerülő V0 vasúti körgyűrű előkészítését.

A nemzetközi tranzit teherforgalmat akarják kiterelni a fővárosból. Ez azért zötyög át nagy zaj- és rezgésterhelést okozva Kelenföldön és Ferencvároson, mert a nyugat-keleti teherforgalom számára legalkalmasabb – épp felújítás és bővítés alatt lévő – összekötő vasúti híd Budapesten van, a Rákóczi híd mellett. Karácsony – László Imre XI. kerületi DK-s polgármester támogatásával – nem állt meg:

A közgyűlés kezdeményezte azt is, hogy a kormány vizsgálja felül, hogy a Ferencvárost és Kelenföldet összekötő vasútvonal kapacitásbővítése, azaz a Déli Körvasút kiépítése továbbra is indokolt-e és a kormány által előirányzott célokkal arányos beavatkozást jelent-e a sűrűn lakott városi térségben.

A V0-ról dióhéjban

Évek óta keringenek mondások és halovány tervek arról, hogy a Budapestet elkerülő V0 megépüljön-e, és ha igen, merre. Visszakerült a fiókba a kínai pénzből álmodott, Budapestet elkerülő vasúti gyűrű elképzelése – írtuk még hét évvel ezelőtt. Aztán nagy csend következett, miközben révbe érni látszott a Déli Körvasút bővítése. Ez az a fővonal, ami a Kelenföldi és Ferencvárosi pályaudvart köti össze, és Magyarország legforgalmasabb vasútvonala.

A rengeteg itt áthaladó tehervonat miatt alig van helyük a személyszállító vonatoknak, ezért a két vágány mellé egy harmadikat is betervezett a most már közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Vitézy Dávid vezette Budapesti Fejlesztési Központ (BFK). Közel 338 milliárd forintért építheti jelen állás szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Építő Zrt. a harmadik vágányt a sűrűn lakott, városias övezetben, zajvédő falakkal, új vasúti megállókkal. A lakosok a vasút menti Hamzsabégi út parkját féltik a projekttől, ami körülbelül ezer fa kivágásával és több évig tartó építkezéssel járna. A projekttel kritikus Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület (Popék) azonban állítja,

a projekt feleslegessé válhatna, ha megépülne a V0 korridor, hisz az kivenné a csomó tehervonatot erről a vonalról, és akkor rengeteg időablak nyílna a személyszállító vonatok közlekedtetésére.

Kapcsolódó Kell egy „M0-s” a tehervonatoknak, hogy meg lehessen menteni Budát a brutális vasúti forgalomtól Gigantikus áron nyerte el a Déli Körvasúthoz kapcsolódó budai és pesti vasúti fejlesztések kivitelezését Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége. Ám a horribilis összeg csupán az egyik probléma, a másik az, hogy ez a beruházás nem váltja ki a tehervonatok számára építendő budapesti elkerülő vasutat.

Az év elején aztán előbb Palkovics László közölte, hogy az oroszok szakértelmét felhasználva ki lehetne építeni a vasúti gyűrűt, majd februárban a miniszter már egy olyan javaslat elkészültéről beszélt, ami alapján a végleges nyomvonalról is döntést lehet hozni. Eközben február 17-én a Fővárosi Törvényszék jogerősen hatályon kívül helyezte a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét, mert az nem adott kielégítő választ a zaj-, madár- és vízvédelmi kérdésekre. Április 12-ére pedig meglett a V0 nyomvonalsávja, ki is derült, hogy először a Kecskemét és Adony közötti szakaszt építenék meg, ami nyilván egy új vasúti hidat is tartalmaz.

Vitézy: Budapest vezetése félreért

Így jutottunk el oda, hogy Karácsony belengette, kezdeményezik az – amúgy már előkészítés alatt álló – V0 előkészítését, illetve a Déli Körvasút bővítésének szükségszerűségét is megkérdőjelezte a főváros vezetése. Erre Vitézy Dávid is reagált, így:

Sajnálattal látom, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntése szerint Budapest vezetése teljesen félreérti a V0 Budapestet elkerülő teherforgalmi vasúti gyűrű és a Déli Körvasút funkcióját, és fölöslegesen keveri össze a két vasút ügyét.

Szerinte az egyik projekt célja a teherszállítás, a másiké a személyszállítás kapacitásbővítése. Ráadásul Karácsony két éve támogatásáról biztosította a körvasútprojektet. Vitézy szerint a V0 révén a tehervonatok elkerülhetik Budapestet, de a személyszállítás fejlesztéséhez csiszolni kell a Déli Körvasúton. Vitézy érvelése szerint csúcsidőszakban amúgy is a személyvonatoké a főszerep a körvasúton, ekkor nem jár sok tehervonat, ha a V0 kész lenne, „önmagában akkor sem tudná annyira csökkenteni a Déli Körvasút terhelését, hogy érdemben emelni lehessen az elővárosi vonatok számát”.

Az államtitkár hozzátette, a kormány folytatja a V0 előkészítését, aminek a a lőkösházi (120-as vasútvonal), a záhonyi (100) és a kelebiai-belgrádi (150) irányból jövő tehervonatok 1-es vonalra, Hegyeshalom felé továbbításában van kulcsszerepe, de az Adria felé tartó tehervonatok is használhatnák. Vitézy azzal zárja gondolatmenetét, hogy a körvasúti és a V0-s beruházásnak párhuzamosan kell megtörténnie.

Civilek: újítsák fel a Körvasutat, de inkább így

Az ügyben megkerestük a Déli Körvasút túlzott bővítése ellen küzdő egyesület két képviselőjét is. Tóth Sándor Péter alelnök azt mondta, a főváros döntése nem arról szól, amit Vitézy kommunikál. Tóth elmondta, szervezetük is szeretné a Déli Körvasút felújítását, „csak más, kevésbé környezetpusztító formában”. Szerinte a hatályon kívül helyezett környezet hatástanulmány is számolt a teherforgalom növekedésével, de Vitézy ezt nem említi bejegyzésében.

A projektet a monstrum méretű zajvédő alagút teszi méregdrágává, ami azért is szükséges, mert „már most is óriási a zajszennyezés és a rezgés”. Sőt szerinte a fal megépítésével is határérték felett maradnak majd ezek az értékek. Tóth vallja, „a megoldás része lenne, ha a V0 előbb megépülne, mint a körvasút”, így a teherforgalom mintegy 60 százalékát (szinte a teljes tranzitot) át lehetne oda terelni. Hasznos lenne a központi forgalomirányítás, tehát a vonatok digitális és gyors irányítása is. Ezzel a már meglévő két vágányon is több vonat mehetne. A tervezett megállóknál lehetne három vágány az előztetés miatt, de amúgy elég lenne kettő.

Faragó Tamás környezetmérnök, a Popék egyik tagja azt is hozzátette, hogy a környezetvédelmi engedélyt visszadobó bírósági határozat alternatívavizsgálatot írt elő a beruházónak, így nem teljesen igaz, amikor Vitézy azt írja, a két vasúti fejlesztés nem alternatívája egymásnak. Érdekes módon a megvalósíthatósági tanulmányban olyan megoldás is volt, hogy két személyszállításra használt vágány mellett egy harmadik, teherszállító vágány létesülne a Déli Körvasúton. Csakhogy ez a vágány mehetne Faragó szerint kilométerekkel délre, például a V0 új nyomvonalán is. Faragó azt mondja, eleinte a központi, digitális irányítással sem számoltak a beruházók (tavaly decemberben aztán már belekerült egy vonatkozó kormányhatározatba), bár „ez akkor tud jól működni, ha személyvonatok járnak”. Mindenesetre Faragó állítja, ha mindezeket véghez vinnék,