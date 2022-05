Kivitelezhetetlennek tartják a benzinkutasok a kormány döntését

Megoldhatatlan és kivitelezhetetlen – így értékelte Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetsége elnöke a hvg.hu-nak a kormányinfón ismertetett kormánydöntést, aminek értelmében csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak a hatóság áras benzinből.

Az elnök emlékeztetett, hogy a tankoláskor előbb leveszik a pisztolyt az autósok, majd tankolnak és mennek fizetni. Ha a hatósági áras benzinből tankolnak, és mégsem magyar a rendszám, utólag már nem sokat tudnak tenni.

Egri Gábor szerint nem megoldás, hogy egy kútfejen kétféle árazást alkalmazzanak, amit felvetett a kormányinfón Gulyás Gergely. Ez ugyanis szerinte fogyasztóvédelmi kérdéseket vet fel, hiszen a vevőket tájékoztatni kell az adott kúton tankolható benzin áráról. Ha pedig tankolás előtt kellene ellenőrizni a forgalmikat, nem csak, hogy sok helyre sorompót kellene állítani, de nagyon meg is hosszabbítaná a tankolás idejét.

Az elnök sorbanállásra és áruhiányra számít a nyáron, amikor várhatóan megnövekszik a kutak forgalma.

Azt is elmondta a lapnak, hogy a Mol a vele frissen szerződött kutak rendelési igényeinek csak 60 százalékát igazolja vissza, vagyis, csak annyit tud szállítani. Ez várhatóan számos kútnál hiányhoz vezet majd, és ez okozza, hogy több kútnál vezettek be mennyiségi korlátozást. Ráadásul jön az aratási szezon is, ami miatt még nagyobb lesz a gázolajigény.