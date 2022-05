Borsod kilőtt, 10 év alatt sereghajtóból az ország egyik gazdasági motorja lett

Magyarország északkeleti része keveseknek jutna eszébe, ha az ország fejlett régióit kéne sorolni, inkább az egykori szocialista ipar – mára gazdátlanná vált, rozsda rágta – mintagyárai, az Acélváros felett magasodó Avas paneltömbjei rémlenek fel, jobb esetben természeti értékei, mint az Aggteleki-cseppkőbarlang, a Tokaji borvidék vagy a Lillafüredi Palotaszálló és környezete. Pedig az elmúlt bő tíz évben jelentősen megváltozott ez a vidék, amelyről nemcsak a gombaként szaporodó ipari parkok és ott felépülő gyártóüzemek árulkodnak, de a KSH idevágó gazdasági statisztikái is, nem beszélve az infrastrukturális és turisztikai beruházásokról – írja a Portfolio.

2010 és 2019 között is az országos növekedési ütemet meghaladó beruházások jellemezték a megyét, a beruházások volumenváltozása ebben az időszakban 182,5 százalékos volt, szemben az országos átlaggal, ami 76,1 százalék volt. A szakportál szerint nem túlzás kijelenteni, hogy az elmúlt bő tíz évben sereghajtóból Magyarország egyik gazdasági motorja lett Borsod-Abaúj Zemplén megye, amely ma Magyarország teljes ipari kibocsátásának 8,5 százalékát adja.

A GDP volumene 2008 óta nő, az egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag 60 százalékát érte el 2010-ben, 2018-ban pedig már a 74 százalékát, igaz, ugyanez az érték 2020-ban 70,5 százalék volt. Az elmúlt tíz év alatt ugyanakkor 76 százalékkal nőtt a térség ipari teljesítménye.

48 nagy, kiemelt beruházás valósult meg az elmúlt 6 évben, több mint 1000 milliárd forint értékben – mondta a lapnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka.

Nemcsak az ipari parkokban érzékelhető a fejlődés, hanem az úthálózatot is javították, bölcsődéket újítottak fel. Úgy vélik, a turizmusban is sok lehetőség rejlik, már létrejött számos új szálláshely, és további fejlesztéseket terveznek, például fürdőfejlesztést, és a bicikliutak bővítését is.

A megyeszékhely, Miskolc nemcsak Borsod-Abaúj-Zemplén, de a régió meghatározó gazdasági, tudományos, szellemi és kulturális központja, és itt található Észak-Magyarország kiemelkedő kutatás-fejlesztési kapacitásokkal rendelkező campusa a Miskolci Egyetem is. Az intézmény partnerei a térség meghatározó nemzetközi ipari vállalatai a duális képzés és a kutatás-fejlesztés területén.