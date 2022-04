Az öregedő használt autók is erőteljesen drágulnak

Az új autók piaca a gyártói kapacitások miatt csökken, az árak viszont nemcsak az új, hanem a használt autók körében is fokozottan emelkednek – beleértve a folyamatosan öregedő példányokat. A Használtautó.hu néhány népszerű modell árváltozásán keresztül mutatja be, mekkorát drágult az autópiac az elmúlt években.

A használtautó-kereskedéseket most először próbavásárlással is ellenőrzi a fogyasztóvédelem

A portál csapata megnézte, mennyibe kerül egy-egy népszerűbb modell 5 éves példánya. A tavalyi árakhoz mérten modelltől függően 10-28 százalékos áremelkedés látható a kiszemeltek között, utóbbi érték a Skoda Octaviánál adódott. Általánosságban elmondható, hogy minél népszerűbb egy modell, annál jelentősebb az áremelkedés a használt autóknál is. Már nemcsak az igaz, hogy egy 2-3 éves autó akár újkori ára felett adható el (legalábbis forintban), hanem az is, hogy vannak olyan 5-7 éves modellek, amelyek több pénzért adhatók tovább, mint új korukban. Kiugró példa, hogy egy 5 éves Audi A4-esért ma kétszer annyit kell fizetni, mint 2019-ben: az átlagár 4,38 millió forintról 8,8 millió forintra nőtt.

Az idősebb autóknál nem ilyen drasztikus az áremelkedés, de nagyjából minden modellnél az látható, hogy úgy öregszenek, hogy közben drágulnak. Egy 2007-es Opel Astráért ma nagyjából 10 százalékkal, mintegy 100 ezer forinttal kell többet fizetni, mint tavaly, de egy 2007-es Suzuki Swift esetén már 12 százalékos, mintegy 150 ezer forintos pluszt láthatunk. Szinte mindenkiben felvetődik a kérdés: meddig tart az árak emelkedése, érdemes-e most vásárolni? A chiphiány és az ukrajnai háború által fokozott ellátási nehézségek az elemzők szerint még évekig tartanak, így az árak emelkedése is tartós tendencia maradhat.

Továbbá, bár május közepéig még maximalizált áron tankolhatunk, már most kirívó az átlagosnál olcsóbb üzemű hibrid és elektromos modellek áremelkedése. A portál adatai szerint a Toyota Priusok átlagára például csupán az elmúlt 12 hónapban 27 százalékkal emelkedett, míg a piac legnépszerűbb használt villanyautójának számító BMW i3 20 százalékkal drágult – még korosodása ellenére is.

A jelenlegi turbulens piaci helyzetben minél hamarabb vásárolunk autót, annál jobban járhatunk, de semmiképpen sem szabad átlendülni elkapkodott pánikvásárlásba. Minden esetben érdemes az autó múltját és az autót is alaposan átvizsgálni, mivel napról napra egyre drágább portékáról van szó – javasolja a portál autópiaci szakértője, Katona Mátyás.

2022 rekordév lehet a használtautó-piacon

Harmadik éve egyértelmű lejtmenetben van az új autók piaca, a Datahouse Kft. adatai szerint az idei első negyedévben közel 11 százalékkal kevesebb új autó kapott rendszámot hazánkban, mint tavaly és harmadával kevesebb, mint 2019-ben. Míg 2020-ban még a koronavírus vetette vissza az eladásokat, tavaly és idén már a szállítói kapacitások, amelyek továbbra is igen problémásak. Az új autóknál nem egy modellnél láthatunk 1 éves szállítási időt, de egy-egy népszerűbb széria kapcsán akár a másfél éves is előfordul, így egyre több vásárló fordul a használt autók felé.

Az ismert tényezők miatt tavaly éves szinten 818 ezer tulajdonosváltással rekordot döntött a használt autók piaca, és az idei első negyedév további 12 százalékos emelkedést hozott. 221 443 használt autó cserélt gazdát az első negyedévben, azaz az év végére a használtautó-piac tranzakciós száma akár a 900 ezret is elérheti – becsülte Katona Mátyás.

A növekvő szállítási időkön túl még egy további jelentős tényező is a használtak felé tereli a vásárlókat: a legolcsóbb új autó ma 38 százalékkal drágább, mint 2021 elején, a piac egészén pedig a tavalyi év elejéhez mérten átlagosan 25-30 százalékos drágulás tapasztalható. Ez pedig a magánvásárlók számára elérhetőbb használt autók árát is jelentősen felfelé vitte. Egyre kevesebb mind az újonnan meghirdetett szalonautó, mind a minőségi használt autó a piacon, így a hirdetések között is.

Míg a hazai autópark átlagéletkora 15 évre nőtt, a portál felületén hirdetett autóké 12,6 évre, úgy, hogy ebben új autók is bőséggel szerepelnek. A hazánkban gazdát cserélő autók 76 százaléka 10 évnél idősebb, ám ez a szegmens legalább pörög.